Alcohol scheelt een slok op een borrel tijdens Vierdaagse, vindt Charlotte

De Spaanse likeur Licor 43 is niet het eerste waar veel mensen aan zullen denken om als proviand mee te nemen tijdens de Vierdaagse. Charlotte wel. Zij verdeelde de fles sterke drank in vier delen, één per dag. "De laatste tien kilometer kom ik borrelend door."

Al sinds ze twintiger was is de fles Licor 43 een vaste waarde in haar rugzak. "Het is een gekke traditie om de pijn te maskeren en te zorgen dat het toch een leuk evenement blijft", vertelt Charlotte. "Door de alcohol worden de spieren wat soepeler en heb ik er toch net iets meer plezier in."

De live-uitzending waarin Charlotte aan het woord kwam is hier terug te kijken:

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