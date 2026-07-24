Navigatie overslaan
Ontdek
VIERDAAGSE

Alcohol scheelt een slok op een borrel tijdens Vierdaagse, vindt Charlotte

Vandaag om 11:35 • Aangepast vandaag om 11:59
Charlotte geniet van Licor 43 op de laatste kilometers van de Vierdaagse.
Charlotte geniet van Licor 43 op de laatste kilometers van de Vierdaagse.

De Spaanse likeur Licor 43 is niet het eerste waar veel mensen aan zullen denken om als proviand mee te nemen tijdens de Vierdaagse. Charlotte wel. Zij verdeelde de fles sterke drank in vier delen, één per dag. "De laatste tien kilometer kom ik borrelend door."

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Al sinds ze twintiger was is de fles Licor 43 een vaste waarde in haar rugzak. "Het is een gekke traditie om de pijn te maskeren en te zorgen dat het toch een leuk evenement blijft", vertelt Charlotte. "Door de alcohol worden de spieren wat soepeler en heb ik er toch net iets meer plezier in."

De live-uitzending waarin Charlotte aan het woord kwam is hier terug te kijken:

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken.

Alles over de Brabantse doortocht van de Vierdaagse volg je in ons liveblog.

Hier vind je alle verhalen over de Nijmeegse Vierdaagse.

Meer over de Nijmeegse Vierdaagse

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.