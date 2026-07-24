Verkeerschaos door Belgische benzineprijzen, tankstation tijdelijk dicht

Voor een paar euro voordeel per tank hadden automobilisten vrijdagochtend best wat geduld over. Bij tankstation Tango Maaspoort in Den Bosch ontstond een lange rij voor een tankbeurt tegen Belgische prijzen. De drukte liep zelfs zo hoog op dat handhavers moesten ingrijpen en het tankstation tijdelijk afsloten.

Bij het tankstation aan de Maaspoortweg konden automobilisten tussen tien uur 's ochtends en twee uur 's middags benzine en diesel tanken tegen Belgische tarieven. Voor een liter Euro 95 betaalden bezoekers vrijdag 1,957 euro. Dat trok veel belangstellenden. Al vroeg vormde zich een lange rij auto's richting het tankstation. Rond kwart voor elf stonden automobilisten zelfs in de berm voorgesorteerd om een plekje bij de pomp te bemachtigen. Bij het tankstation zorgde een brassband voor een feestelijke sfeer.

Extra rondje rijden

De actie bleek zo populair dat het terrein van het tankstation de drukte nauwelijks aankon. Rond het middaguur besloten handhavers daarom de toegang tijdelijk af te sluiten. Het tankstation werd tussendoor weer opengesteld zodra er voldoende ruimte ontstond op het terrein. Daarna mochten nieuwe auto's weer aansluiten. Dat was balen voor automobilisten die dachten bijna aan de beurt te zijn. Zij moesten doorrijden, een extra rondje maken en vervolgens opnieuw achteraan aansluiten in de rij. Vakantiegangers

Volgens Tango was de actie bedoeld als een vriendelijk gebaar voor vakantiegangers en andere reizigers die onderweg zijn naar hun bestemming. "Bij Tango zetten we er ons altijd voor in dat reizigers zo voordelig mogelijk kunnen tanken", zegt marketingmanager Mark Buissink. "Ook nu bieden we mensen een kleine meevaller en sturen we hen met een goedkopere tank op pad. De keuze voor Den Bosch vonden we logisch omdat dit op de route ligt richting zuidelijke bestemmingen." Dat de actie aanslaat, bleek vrijdagmorgen wel. Ondanks de lange wachtrijen en tijdelijke afsluitingen bleven automobilisten toestromen voor een goedkopere tankbeurt. Voor veel bestuurders was het prijsverschil groot genoeg om daar even voor in de rij te staan.