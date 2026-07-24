Tilburgse Kermis is meer dan attracties: ‘Bijna 20.000 man in tien dagen’

Een volle feesttent met artiesten als Veul Gère, Mart Hoogkamer en Yves Berendse? Het klinkt als een groot festival, maar het is tegenwoordig gewoon een van de onderdelen van de Tilburgse Kermis. Het feest in de Jupiler Bierhal groeide de afgelopen decennia gestaag en inmiddels is de feesttent niet meer weg te denken van het kermisterrein. "De Tilburgse Kermis heeft een wisselwerking van attracties en feest nodig", vindt medeorganisator en Tilburgs horecaondernemer Alex Schneiders.

Als Schneiders goed in zijn geheugen graaft, herinnert hij zich dat het verhaal van de bierhal zo'n dertig jaar geleden begon. "Het is ooit ontstaan op het Koningsplein, georganiseerd door een kermisexploitant. Toen was het nog écht een bierhal, met lange tafels en pullen bier. Dat was al heel leuk, daarna is het alleen maar groter geworden." In de jaren daarna veranderde de hoofdsponsor en daarmee de naam, van Bavaria via Amstel naar nu Jupiler. "We stonden eerst in een dichte tent over de fontein op het huidige plein. Dat was geweldig en dat ging ook hartstikke goed."

“Dat was spannend, maar het had niet beter kunnen uitpakken.”

Maar volgens Schneiders moest het feest van de gemeente naar een ander deel van het plein verplaatst worden. "Daar waren wij eigenlijk helemaal niet zo blij mee. We hadden een gouden concept, met dus die dichte tent. Dat was spannend, maar het had niet beter kunnen uitpakken. We zijn veel meer openbaar en hebben daardoor ook een ander publiek weten te bereiken."

Inmiddels staat er een ontzettend divers publiek in de bierhal. "Er staan mensen van zestig, studenten, kermisliefhebbers en kakkers in onze tent. Dat komt ook doordat Nederlandstalige muziek steeds populairder geworden is. Vroeger was het nog een beetje plat, maar dat is al lang niet meer."

Ook op dinsdagavond is het er erg druk (foto: Pieter Soethout).

De Jupiler Bierhal is voor veel mensen een vaste stop tijdens de Tilburgse Kermis. "Er staan hier op de drukke dagen ruim 2000 mensen binnen. En ik denk in totaal minimaal 15.000 mensen op tien dagen Tilburgse Kermis. Als je dat zo zegt, ben ik daar ook wel trots op."

“Al die Tilburgers die een drankje komen drinken, zorgen ervoor dat wij dit kunnen blijven doen.”