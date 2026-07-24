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Willem Holleeder verlaat EBI in Vught, dit is zijn nieuwe gevangenis

Vandaag om 12:12 • Aangepast vandaag om 12:35
Willem Holleeder zat al meer dan elf jaar in de EBI in Vught (foto: ANP).
Willem Holleeder zat al meer dan elf jaar in de EBI in Vught (foto: ANP).

Willem Holleeder (68) is vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis: de Afdeling Intensief Toezicht (AIT) in Krimpen aan den IJssel. 

Profielfoto van Romee van der Heijden
Geschreven door
Romee van der Heijden

Dat meldt RTL Boulevard op basis van uitspraken van zijn advocaat Chaimae Ihataren.

Justitie had de tot levenslang veroordeelde crimineel het liefst tot het einde van zijn leven in de EBI in Vught gehouden, maar verloor onlangs een procedure bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), nadat Holleeder daartegen beroep had aangetekend.

Nieuw besluit na uitspraak RSJ
Staatssecretaris Claudia van Bruggen moest daardoor een nieuw besluit nemen over de overplaatsing van Holleeder naar een lichter gevangenisregime. De vorige staatssecretaris, Arno Rutte, had Holleeders verblijf in de EBI in februari 2026 nog met een jaar verlengd.

Hij deed dit ondanks verschillende adviezen voor overplaatsing naar een minder zwaar gevangenisregime. De RSJ oordeelde over dit besluit dat het 'onredelijk en onbillijk' was en dat 'met minder ingrijpende middelen kan worden volstaan om het gevaar in te perken'.

Ruim elf jaar in zwaarste cel van Nederland
Holleeder heeft meer dan elf jaar in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland gezeten. Hij zit vast voor betrokkenheid bij een serie moorden.

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