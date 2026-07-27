Bastiaan test broodjes en gaat daarmee viral in Tilburg

Tilburger Bastiaan van den Heuvel is in korte tijd uitgegroeid tot een bekend gezicht voor broodjesliefhebbers in Tilburg en omgeving. Met zijn video's waarin hij broodjeszaken bezoekt en beoordeelt, bereikt hij duizenden mensen op TikTok en Instagram. Inmiddels heeft hij al 61 broodjes getest en zorgt zijn bezoek aan sommige zaken zelfs voor extra drukte.

Bastiaan test broodjes in Tilburg en omgeving. Vandaag staat café Koosje in Oisterwijk op het programma. Terwijl Bastiaan door de straat loopt, wordt hij meteen herkend. Een vrouw vertelt dat haar vriend al zijn filmpjes kijkt. Ook binnen in het café zijn er mensen die weten wie hij is. Bastiaan bekijkt de kaart en twijfelt niet lang. Hij kiest een broodje hete kip. "Ik ben echt een kipliefhebber", vertelt hij. Zijn manier van testen is simpel. Hij kijkt naar wat veel mensen lekker zouden vinden. Niet alleen de smaak telt mee, maar ook de prijs en de hoeveelheid. "Het moet niet iets zijn waarvan mensen denken: ik ga geen veertien euro betalen voor een broodje", legt hij uit. "Je wil iets wat eigenlijk iedereen lekker kan vinden." Van één broodje naar 61 zaken

Het idee voor zijn video's ontstond toen Bastiaan vanuit huis werkte. Hij zag mensen samen lunchen en wandelen en bedacht dat hij dat zelf ook wilde doen. "Ik heb geen collega's om mee te gaan lunchen, dus toen dacht ik: ik ga het gewoon zelf doen", vertelt hij. "Ik heb één keer een broodje gehaald en mensen vonden dat zo leuk dat ik dacht: misschien moet ik meer gaan doen."

Bastiaan test broodjes op Tik Tok en Instagram (foto: Jos Verkuijlen).

Inmiddels bezoekt hij gemiddeld drie broodjeszaken per week. Hij had nooit verwacht dat er zoveel zaken in Tilburg en omgeving zouden zijn. "Ik dacht misschien zijn het er dertig of veertig. Maar het zijn er veel meer. Als het zo doorgaat, ga ik nooit stoppen." Geen betaalde reviews

Bij café Koosje krijgt Bastiaan een flinke verrassing. Hij bestelt een klein broodje hete kip, maar krijgt een veel groter exemplaar. "Wat een unit", zegt hij lachend. "Ik denk dat ik deze nooit van mijn leven op ga krijgen." Hij laat het broodje inpakken en gaat naar een bankje buiten om te proeven. Na een paar happen komt zijn beoordeling. Het wordt een 8,2. Vooral de kip en de smaak worden gewaardeerd. "Het brood is goed, er zit genoeg saus op en de kip is lekker mals." Zijn beoordelingen zijn volgens Bastiaan altijd eerlijk. Broodjeszaken betalen hem niet voor een positieve video. "Dat zou ik ook nooit willen. Ik kan zelf prima een broodje betalen om een video te maken. Ik vind het belangrijk dat mensen weten wat mijn echte mening is."

Bastiaan test broodjes op Tik Tok en Instagram (foto: Jos Verkuijlen).

Zijn filmpjes zorgen soms voor extra klanten. Zo stond er na een bezoek aan een net geopende broodjeszaak ineens een lange rij. Bastiaan blijft voorlopig vooral in de regio zoeken naar nieuwe broodjes. Zijn grootste droom? Een eigen broodje maken en dat laten beoordelen door zijn volgers. "Dat lijkt me heel leuk. Dan wil ik gewoon naast iemand zitten en vragen: hoe vind je hem?"