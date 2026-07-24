Ex-man vermoorde Maartje (45) uit Wanroij overleden, geen strafzaak meer

Marcel G., de ex-man van de doodgestoken Maartje (45) uit Wanroij, is overleden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie vrijdag aan Omroep Brabant. G. werd ervan verdacht de vrouw om het leven te hebben gebracht. Nu hij is overleden, wordt de rechtszaak niet verder voortgezet.

De verdachte werd vorige week in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, schrijft De Gelderlander . Een dag later zou hij voor de rechter moeten verschijnen. Volgens zijn advocaat deed hij een zelfmoordpoging.

De rechter plande een extra, tussentijdse zitting in op 26 augustus. Op 1 oktober zou de inhoudelijke rechtszaak volgen. Nu de verdachte is overleden, komt er geen rechtszaak of uitspraak meer.

Slechte mentale toestand

Het werd vorig jaar duidelijk dat G. er mentaal gezien niet zo goed aan toe was. Hij zou de laatste jaren psychisch steeds slechter zijn geworden. Drie deskundigen onderzochten in de zaak zijn geestesgesteldheid.

Steekpartij

Maartje werd in 2025 op Eerste Paasdag dood gevonden in haar huis in Wanroij. Marcel G. woonde al jaren een stukje verderop in zijn eigen huis. Na de steekpartij ging hij ervandoor, maar hij werd later op de dag in Duiven, bij Arnhem, aangehouden.

Sindsdien zat hij vast in de gevangenis in Vught. Tijdens een regiezitting in de rechtbank in Den Bosch bekende hij zijn ex te hebben doodgestoken. In de aanklacht stond dat hij haar 'meerdere keren heeft gestoken met een scherp voorwerp'.