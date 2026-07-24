Ex-man vermoorde Maartje (45) uit Wanroij overleden, strafzaak vervalt

Marcel G., de ex-man van de doodgestoken Maartje (45) uit Wanroij, is overleden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie vrijdag aan Omroep Brabant. G. werd ervan verdacht de vrouw om het leven te hebben gebracht. Nu hij is overleden, wordt de rechtszaak niet verder voortgezet.

Geen proces meer na overlijden De rechter had een extra, tussentijdse zitting gepland op 26 augustus. Op 1 oktober zou de inhoudelijke rechtszaak volgen. Nu de verdachte is overleden, komt er geen rechtszaak of uitspraak meer.

De verdachte werd vorige week in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, schrijft de Gelderlander . Een dag later zou hij voor de rechter moeten verschijnen. Volgens zijn advocaat deed hij een zelfmoordpoging.

Het werd vorig jaar al duidelijk dat G. er mentaal niet goed aan toe was. Hij zou de laatste jaren psychisch steeds slechter zijn geworden. Drie deskundigen onderzochten in de zaak zijn geestesgesteldheid.

Steekpartij op Eerste Paasdag

Maartje werd in 2025 op Eerste Paasdag dood gevonden in haar huis in Wanroij. Marcel G. woonde al jaren een stukje verderop, in zijn eigen huis. Na de steekpartij ging hij ervandoor, maar hij werd later op de dag aangehouden in Duiven, bij Arnhem.

Sindsdien zat hij vast in de gevangenis in Vught. Tijdens een regiezitting in de rechtbank in Den Bosch bekende hij zijn ex te hebben doodgestoken. In de aanklacht stond dat hij haar 'meerdere keren heeft gestoken met een scherp voorwerp'.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 of chatten via en 113.nl.