Vrachtwagens die over Merwedebrug rijden al vanaf zaterdag bekeurd

Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Camera's die het mogelijk maken overtreders te identificeren, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start gaan.

In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt de camera geïnstalleerd in de zuidelijke rijrichting. De nacht erna wordt een camera opgehangen in de noordelijke richting. Vrachtwagens en touringcars die daarna nog steeds over de brug rijden, krijgen een boete van 500 euro.

Rijkswaterstaat wil "zoveel mogelijk voorkomen dat er vrachtwagens over de brug gaan, juist omdat de brug zo zwaar belast wordt", zegt een woordvoerder. Een webcam van Rijkswaterstaat liet vrijdagmiddag zien dat vrachtwagens nog steeds over de brug rijden.

Brug verzwakt

Sinds zaterdag 18 juli geldt een verbod voor vrachtverkeer, nadat een controle had uitgewezen dat de stalen boogconstructie verzwakt is. Aanvullend onderzoek naar de staat van de brug loopt nog. "Op basis van de resultaten wordt bepaald of er, en zo ja welke vervolgstappen nodig zijn", schrijft Rijkswaterstaat in een persbericht.

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