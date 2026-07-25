Installatie eerste camera's Merwedebrug geslaagd, handhaving gestart

Rijkswaterstaat is zaterdag begonnen met handhaven op het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug op snelweg A27 bij Sleeuwijk. De eerste detectiecamera die het mogelijk maakt overtreders te identificeren, is vrijdagnacht geïnstalleerd in de zuidelijke rijrichting en meteen in gebruik genomen.

In de nacht van zaterdag op zondag wordt een camera opgehangen in de andere richting. Op de webcam van Rijkswaterstaat was zaterdagochtend te zien dat er mondjesmaat nog vrachtwagens en bussen over de brug rijden. Die voertuigen krijgen vanaf nu een boete van vijfhonderd euro.

Rijkswaterstaat wil voorkomen dat er vrachtwagens over de brug gaan, juist omdat de brug zo zwaar belast wordt. Sinds zaterdag 18 juli geldt er een verbod voor het vrachtverkeer, nadat uit controles bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is.