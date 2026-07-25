Vrachtwagenchauffeurs trekken zich nog niet veel aan van camera's op brug

Vrachtwagenchauffeurs lijken zich nog niet veel aan te trekken van het verbod over de Merwedebrug tussen Sleeuwijk en Gorinchem te rijden. In een kwartier tijd telde onze verslaggever zaterdagochtend tien vrachtwagenchauffeurs die gewoon over de brug reden. Met name buitenlandse bestuurders maakten zich hieraan schuldig.

Rijkswaterstaat is zaterdag begonnen met het handhaven van het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug. De eerste detectiecamera die het mogelijk maakt overtreders te identificeren, werd vrijdagnacht geïnstalleerd in de zuidelijke rijrichting en meteen in gebruik genomen.

In de nacht van zaterdag op zondag wordt een camera opgehangen in de andere richting. Op de webcam van Rijkswaterstaat was zaterdagochtend al te zien dat er mondjesmaat nog vrachtwagens en bussen over de brug rijden. Die bestuurders krijgen vanaf nu een boete van vijfhonderd euro.

Rijkswaterstaat wil voorkomen dat er vrachtwagens over de brug gaan, juist omdat de brug zo zwaar belast wordt. Sinds zaterdag 18 juli geldt er een verbod voor het vrachtverkeer, nadat uit controles bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is.