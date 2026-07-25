Tourdebutant Huub Artz overtreft doelen met vijf top 10-plekken

Huub Artz heeft zijn doelen in de Tour de France overtroffen door vijf keer in de top 10 van een etappe te finishen. Dat zei de debutant uit Wintelre van Lotto-Intermarché na afloop van de twintigste etappe van Le Bourg-d'Oisans naar Alpe d'Huez.

"Überhaupt finishen was van tevoren het doel, het ziet ernaar uit dat dat gaat lukken. En ja, die vijf keer top 10 is gewoon absurd", zei Artz. "Ik denk dat ik nu een beetje te vermoeid ben, maar dat het vanavond wel in gaat dalen." Onderweg in de 'koninginnenrit' had Artz het zwaar. "Het is gewoon een verschrikkelijk zware etappe qua hoogtemeters. Gelukkig was er vandaag wel een grotere gruppetto, al was het wel afzien om daar terug bij te komen, want ik had het toch wel erg lastig op de eerste klim."