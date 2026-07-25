Tourdebutant Huub Artz overtreft doelen met vijf top 10-plekken
Huub Artz heeft zijn doelen in de Tour de France overtroffen door vijf keer in de top 10 van een etappe te finishen. Dat zei de debutant uit Wintelre van Lotto-Intermarché na afloop van de twintigste etappe van Le Bourg-d'Oisans naar Alpe d'Huez.
"Überhaupt finishen was van tevoren het doel, het ziet ernaar uit dat dat gaat lukken. En ja, die vijf keer top 10 is gewoon absurd", zei Artz. "Ik denk dat ik nu een beetje te vermoeid ben, maar dat het vanavond wel in gaat dalen."
Onderweg in de 'koninginnenrit' had Artz het zwaar. "Het is gewoon een verschrikkelijk zware etappe qua hoogtemeters. Gelukkig was er vandaag wel een grotere gruppetto, al was het wel afzien om daar terug bij te komen, want ik had het toch wel erg lastig op de eerste klim."
"Gelukkig was ik al iets beter dan gisteren", zei Artz. "De Galibier over voelde ik me eigenlijk al een stuk beter, toen wist ik dat het ging lukken."
De Wintelrenaar verwacht niet dat hij zondag zomaar nog eens in de top 10 zal rijden. "Ik denk niet echt dat we de mannen hebben om te controleren, plus ik heb de laatste dagen ook niet laten zien dat ik zomaar even die rit ga winnen", zei hij.
"Ik denk dat we zoals alle andere dagen gewoon goed het koersscenario moeten bekijken en een mooi plan moeten maken onderweg."
Na het uitvallen van zijn sprintkopman Arnaud De Lie mocht Artz voor zijn eigen kansen gaan in de sprintetappes. Dat pakte goed uit, hij reed vijf keer bij de beste tien met een vierde plaats als beste resultaat.