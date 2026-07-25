Camera's bij Merwedebrug en een metalen toverstaf: dit gebeurde vandaag

Vrachtwagenchauffeurs die zich niets aantrekken van de camera's die bij de Merwedebrug hangen en een metalen stok die je zou helpen om van een burn-out af te komen. Dit zijn vier verhalen die je vandaag niet mag missen.

Sinds vrijdag hangen er camera's bij de Merwedebrug tussen Sleeuwijk en Gorinchem, maar veel chauffeurs trekken zich er nog weinig van aan. In een kwartier tijd telde een verslaggever zaterdagochtend tien vrachtwagens die gewoon over de brug reden, met name buitenlandse bestuurders. De brug ging vorige week dicht voor vrachtverkeer omdat de stalen boogconstructie verzwakt is. Overtreders krijgen vanaf nu een boete van vijfhonderd euro. Lees hier het hele verhaal.

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Een metalen stok die je onderbewustzijn zou kunnen meten en helpen bij mentale en fysieke klachten. Het klinkt vreemd, maar het aantal NEI-therapeuten dat met deze 'biotensor' werkt, groeit hard. Wetenschappelijk bewijs voor de werking ontbreekt echter volledig. Natuurkundedocent Zeger-Jan Kock is duidelijk: de beweging van de stok komt gewoon door de hand, niet door energievelden of stralingen. Toch zijn veel mensen enthousiast over de resultaten.

Check het hier.

65 Jaar geleden vermoordde Marie van der Schans twee boerenbroers in Sprang-Capelle op gruwelijke wijze, maar volgens nabestaanden beroofde hij eigenlijk drie broers van het leven. Hun broer Dirk werd namelijk dagenlang als hoofdverdachte gezien en was volgens familie daarna een gebroken man. Van der Schans kreeg uiteindelijk acht jaar cel wegens een hersenafwijking. Later ontsnapte hij uit een psychiatrische inrichting en probeerde hij een directeur over een balustrade te gooien. Tot op de dag van vandaag wordt zijn graf in Sprang-Capelle regelmatig vernield. Lees zijn verhaal hier.

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Boswachter Frans Kapteijns beantwoordt deze week vragen over bijzondere natuurverschijnselen. Ricky ontdekte een 'Spaanse vlag' op haar vlinderstruik, een zeldzame dagactieve nachtvlinder die vaker wordt gezien in Brabant. Marten zag kraanvogels overvliegen in Ulvenhout, waarschijnlijk zwervende vogels na mislukt broeden. Vera fotografeerde een prachtig Icarusblauwtje dat 's nachts met de kop naar beneden in groepjes slaapt. Hier lees je hun verhalen