Winnaar van de bolletjestrui en Huub Artz maandag aan de start in Boxmeer

De winnaar van twee etappes en van de bolletjestrui in de Tour de France, Richard Carapaz uit Ecuador, is een van de blikvangers van het criterium Daags na de Tour in Boxmeer. Dat meldt de organisator van het criterium dat maandag voor de vijftigste keer wordt verreden. Dit traditiegetrouw op de dag na de Ronde van Frankrijk.

Ook topsprinter Jasper Philipsen, winnaar van de zeventiende etappe in de Ronde van Frankrijk, staat maandag in Boxmeer aan de start. Net als bijvoorbeeld de Amerikaan Sepp Kuss die zaterdag lange tijd op weg leek naar etappewinst in de zwaarste bergrit van de Tour.

Tourdebutant Huub Artz uit Wintelre zal ook te zien zijn in Boxmeer. En datzelfde geldt voor Mike teunissen die in Rosmalen woont. Artz overtrof de afgelopen weken zijn doelen in de belangrijkste ronde van het jaar door tot zondag vijf keer in de top 10 van een etappe te finishen.

Andere bekende Nederlanders aan het vertrek in Boxmeer zijn onder meer: Pascal Eenkhoorn, Julius van den Berg, Tim van Dijke en Rick Pluimers. Zij maken allemaal deel uit van het Tourpeloton dat later zondag finisht in Parijs.

Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn tweede etappe van deze Tour. De Ecuadoraan verzekerde zich in die etappe van de bolletjestrui als winnaar van het bergklassement. Kuss maakte in de Tour indruk nadat zijn kopman Jonas Vingegaard was uitgevallen. De Amerikaan was zaterdag dicht bij de etappezege, maar verloor zijn leidende positie na twee schuivers.