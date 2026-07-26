Ree uit het kanaal bij Helmond gered, dier weer losgelaten in de bossen

Een ree is zondagochtend door de brandweer uit de Zuid-Willemsvaart in Helmond gered. Hoe lang het dier in water zwom is niet bekend.

De brandweer van Helmond en collega's uit Aarle-Rixtel kwamen naar de Kanaaldijk Noord-West en wisten het dier uit het water te halen. Aan de andere kant van het fietspad liet de brandweer de ree weer los in de bossen.

In de zomer gebeurt het vaker dat reeën in het water belanden. Dat heeft te maken met de bronsttijd zo legde boswachter Frans Kapteijns eerder uit aan Omroep Brabant: "Alles en iedereen is opgewonden. Reebokken jagen elkaar weg uit elkaars territorium. En dat levert blinde paniek en angst op waardoor ze overal tegenaan kunnen lopen en dus ook in het kanaal kunnen belanden."

De bronsttijd van reeën duurt tot ongeveer half augustus. Frans adviseerde eerder gemeenten die een kanaal binnen hun gemeentegrenzen hebben al om te zorgen voor zogenoemde 'uitstapmogelijkheden' zodat dieren op eigen kracht uit het water kunnen komen.