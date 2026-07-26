Geld buitgemaakt bij overval in Helmond, politie zoekt bestuurder Mercedes

Bij de gewapende overval die een duo zaterdagavond pleegde bij een bedrijf aan de Lucas Gasselstraat in Helmond is geld buitgemaakt. Dat maakte de politie zondagmiddag bekend.

De overval vond rond kwart voor tien 's avonds plaats . Een scooterrijder liep het bedrijf binnen en dreigde daar met het wapen. Vervolgens deed de overvaller een greep in de kassa en ging er daarmee vandoor.

De overvaller droeg op dat moment handschoenen. Een paar seconden later verliet hij het gebouw, stapte hij voorop de rode Piaggio Zip-scooter en vluchtte hij, samen met nog iemand,, daarop weg. Bij de overval raakte niemand gewond.

Naast de daders is de politie specifiek op zoek naar de bestuurder van een zwarte Mercedes die iets na halftien 's avonds achter deze rode scooter reed. Deze automobilist reed vanuit de richting van de Hurksestraat of de Willemprinzenstraat via de Lucas Gasselstraat naar de Van Hoofstraat.