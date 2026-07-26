Met spierscheuring en zonder trainer springt Jip naar bizarre titel

Het hele seizoen voelde hij zich topfit en hij had veel zin om zich te laten zien op het NK atletiek. Maar drie weken voor het kampioenschap liep Jip Haest (24) uit Bergen op Zoom een scheur in zijn hamstring op. Einde NK, zou je denken, maar de polsstokhoogspringer besloot toch mee te doen. Met succes, want verrassend pakte hij zondag in Hengelo goud. "Ik wist dat ik een enorm risico nam."

Polsstokhoogspringen met een scheurtje in je hamstring, het lijkt gekkenwerk. Dat was het ook, maar de afgelopen drie weken zette Jip Haest alles op alles om toch naar het NK te gaan. "Ik zat bijna dagelijks bij de fysio en deed hersteltraining na hersteltraining. In drie weken tijd ging het scheurtje van drie bij vijf millimeter naar twee bij drie. Eigenlijk was het niet verantwoord en liep ik risico om alles af te scheuren, maar ik wilde per se meedoen."

Helemaal honderd procent durfde Haest niet te gaan in het Fanny Blankers-Koen Stadion in Hengelo. Op naar eigen zeggen 90 procent sprong hij over 5,04 meter heen en dat leek genoeg voor zilver. Niet voor goud, want topfavoriet Menno Vloon moest nog in actie komen. "Ik had het zilver al in mijn hoofd en was al aan het kletsen met mensen op de tribune. Toen ik toch even bij Menno ging kijken, zag ik dat hij drie keer de lat eraf sprong. En dus had ik goud, een stunt."

Wat het kampioenschap nog bijzonderder maakt, is dat Haest werkt zonder trainer. Hij trainde bij voormalig wereldtopper Christian Tamminga, maar beide partijen besloten uit elkaar te gaan. "Ik heb superveel van hem geleerd, maar hij vroeg me om voor 110 procent voor de sport te gaan. Mijn beslissing was om dat niet te doen. Ik wil geen leven met alleen maar trainen, rusten en op mijn voeding letten. Ik ga graag een paar keer per jaar op vakantie en hou van een potje golf met vrienden. Het moet wel leuk blijven."

Naast de topsport werkt hij vier dagen per week als docent lichamelijke opvoeding op een middelbare school. "Het is een druk leven, maar blijkbaar kun je daar Nederlands kampioen mee worden", zegt hij lachend.

In de toekomst heeft hij een specifiek doel. "In mijn gedachten zit een hoogte van 5,55 meter, eerder wil ik niet stoppen. Ik train nu nog voor mezelf, maar ik ben in gesprek met een trainer. Het is fijn als er iemand eens in de zoveel weken naar mijn ontwikkeling kijkt, maar het meeste wil ik zelf blijven doen."