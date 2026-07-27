Sprintende fysio traint het liefst alleen: 'Hou van lichamelijke uitdaging'

De agenda van Femke Frijters (25) uit Klein-Zundert zit bomvol. Overdag werkt ze fulltime als fysiotherapeut en in de avonduren staat ze, het liefst alleen, op de atletiekbaan van AV Sprint in Breda. De beloning voor de vele trainingsuren volgde zondag bij het NK, waar ze achter de Bredase Anne van de Wiel tweede werd op de 400 meter horden. “Mijn leven is niet ingericht op topsport, ik vind het gewoon leuk om te doen”, zegt Frijters.

De jonge Femke koos voor turnen. Ze kreeg toen vaak te horen dat ze zo hard kon rennen. Toen haar twee oudere broers de liefde voor atletiek van hun vader overnamen, volgde ze dat voorbeeld en ruilde ze de turnhal in voor de atletiekbaan. “Mijn broers doen niet meer aan atletiek, ik ben als laatste overgebleven", zegt ze lachend. Ze stond altijd bekend als een groot talent. De stap naar de absolute wereldtop, net als haar vriendin Femke Broeders-Bol, wist ze niet te zetten. “Ik hang op de 400 meter horden meestal tussen plek drie en vijf. Daardoor blijf ik meestal buiten de schijnwerpers, maar dat vind ik helemaal prima.”

De laatste drie jaar verliepen mede door blessures moeizaam, maar op het NK zondag in Hengelo sprintte ze naar een tweede plek. “Ik wilde niet opnieuw vierde worden, dat is me al vaker gebeurd. Het leek brons te worden, maar op de laatste meters ging ik de nummer twee (red. Vanessa Mercera) voorbij. Het voelt geweldig en het bewijst dat ik nog niet afgeschreven ben.”

"Ik heb een normaal leven met baan, huis, hond en vriend."