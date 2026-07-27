Sprintende fysio traint het liefst alleen: 'Hou van lichamelijke uitdaging'
De agenda van Femke Frijters (25) uit Klein-Zundert zit bomvol. Overdag werkt ze fulltime als fysiotherapeut en in de avonduren staat ze, het liefst alleen, op de atletiekbaan van AV Sprint in Breda. De beloning voor de vele trainingsuren volgde zondag bij het NK, waar ze achter de Bredase Anne van de Wiel tweede werd op de 400 meter horden. “Mijn leven is niet ingericht op topsport, ik vind het gewoon leuk om te doen”, zegt Frijters.
De jonge Femke koos voor turnen. Ze kreeg toen vaak te horen dat ze zo hard kon rennen. Toen haar twee oudere broers de liefde voor atletiek van hun vader overnamen, volgde ze dat voorbeeld en ruilde ze de turnhal in voor de atletiekbaan. “Mijn broers doen niet meer aan atletiek, ik ben als laatste overgebleven", zegt ze lachend.
Ze stond altijd bekend als een groot talent. De stap naar de absolute wereldtop, net als haar vriendin Femke Broeders-Bol, wist ze niet te zetten. “Ik hang op de 400 meter horden meestal tussen plek drie en vijf. Daardoor blijf ik meestal buiten de schijnwerpers, maar dat vind ik helemaal prima.”
De laatste drie jaar verliepen mede door blessures moeizaam, maar op het NK zondag in Hengelo sprintte ze naar een tweede plek. “Ik wilde niet opnieuw vierde worden, dat is me al vaker gebeurd. Het leek brons te worden, maar op de laatste meters ging ik de nummer twee (red. Vanessa Mercera) voorbij. Het voelt geweldig en het bewijst dat ik nog niet afgeschreven ben.”
"Ik heb een normaal leven met baan, huis, hond en vriend."
In tegenstelling tot winnares Anne van de Wiel staat topsport niet centraal in het leven van Frijters. “Ik heb een ‘normaal leven’, gewoon met een baan, huis, hond en vriend. Misschien als ik minder ga werken en meer ga trainen dat ik verder kan groeien als atlete. Een keer aan een groot internationaal toernooi meedoen lijkt me mooi. Maar eerlijk gezegd vind ik het prima hoe het nu gaat.”
Vrijwel iedere avond in de week werkt ze haar training af op de atletiekbaan in Breda. Na een gezamenlijke warming-up gaat ze vervolgens individueel verder. Gedeeltelijk noodgedwongen, maar ook een eigen keuze. “Er is vrijwel niemand die voor horden kiest. En ik vind het ook wel lekker om alleen bezig te zijn. Saai? Ik doe het al jaren en hou van de lichamelijke uitdaging."
Winnares Anne van de Wiel uit Breda bewees met de winst dat ze een grote kans maakt om volgende maand mee te mogen naar het EK atletiek in Birmingham. Al is het bij de Bredase altijd de vraag voor welke afstand ze wordt geselecteerd. “Ik plak geen label op wat voor sprinter ik ben. Ik vind het leuk om aan verschillende onderdelen mee te doen. Het was dit NK de 400 meter horden, dat kan volgend jaar weer anders zijn”, zegt Van de Wiel.