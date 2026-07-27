Gemeenten uiten zorgen over intrekken vergunningen pluimveehouders

De gemeenten Deurne, Asten, Someren, Oisterwijk en Oirschot hebben zorgen over het voornemen van de provincie om de natuurvergunningen van vijf pluimveehouders rond de Peel en de Kampina in te trekken. Daarom hebben ze samen een brief naar de provincie gestuurd.

Opschudding en ongerustheid "De ontwikkelingen in deze dossiers leiden tot grote zorg binnen de agrarische sector en in het bijzonder bij de betrokken ondernemers", benadrukken de gemeenten in de brief. De Deurne Media Groep schrijft hierover.

Het zou voor het eerst zijn dat een provincie vergunningen van veehouders intrekt. In oktober wordt het besluit officieel genomen. Tot die tijd kunnen de vijf boeren er alsnog voor kiezen om zich uit te laten kopen of om hun bedrijf om te gooien.

Volgens de provincie is het intrekken van de vergunningen een ingrijpende, maar noodzakelijke maatregel. Door rechterlijke uitspraken heeft de provincie volgens gedeputeerde Saskia Boelema, zij is onder meer verantwoordelijk voor de water- en bodemkwaliteit, geen andere optie.

Twee weken geleden werd bekend dat Brabant de stikstofvergunningen van deze vijf agrarische bedrijven, die zich bevinden rond kwetsbare natuurgebieden, wil intrekken. De uitstoot van de veeboeren daar moet binnen een jaar fors teruggedrongen worden zodat de natuur niet verder achteruitgaat.

De gemeenten leggen in de brief uit dat de aankondiging om vergunningen in te trekken, terwijl er nog geen definitieve uitspraak van de Raad van State is, leidt tot opschudding en ongerustheid.

"Hiermee staat niet alleen de toekomst van deze vijf bedrijven onder druk, maar ontstaat ook twijfel over de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de overheid als vergunningverlener. De betreffende bedrijven zijn nog altijd actief en beschikken over vergunningen die destijds rechtmatig door de overheid zijn verleend."

Zorgen om vertrouwen

De gemeenten zijn ook bezorgd over het vertrouwen van inwoners als het gaat om het samen komen tot oplossingen. "Juist de afgelopen jaren is intensief geïnvesteerd in de samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke partners. Ondernemers zijn actief betrokken bij het zoeken naar oplossingen en gestimuleerd om vrijwillig stappen te zetten om de uitstoot van stikstof terug te dringen", zo schrijven ze.

Wanneer bedrijven met rechtsgeldige vergunningen worden geconfronteerd met het vooruitzicht van intrekking van die vergunningen ondanks lopende gesprekken en ingediende voorstellen waarmee de uitstoot verminderd zou kunnen worden, heeft dat volgens de gemeenten onvermijdelijk gevolgen voor het vertrouwen in deze aanpak.

'Oog te hebben voor de maatschappelijke impact '

Daarnaast vragen de vijf colleges aandacht voor de bredere gevolgen van de werkwijze van de provincie. "Vandaag betreft het vijf pluimveebedrijven, maar bij andere ondernemers ontstaat de vraag welke gevolgen een dergelijke aanpak in de toekomst voor hen kan hebben. Deze onzekerheid tast het vertrouwen aan dat nodig is om gezamenlijk invulling te geven aan de opgaven op het gebied van natuur, water, stikstof en ruimtelijke ontwikkeling."

De gemeenten Deurne, Asten, Someren, Oisterwijk en Oirschot doen daarom een oproep aan de provincie om samen met de betrokken ondernemers te blijven zoeken naar een passende oplossing. "Waarbij zowel de natuurdoelstellingen als de belangen van ondernemers zorgvuldig worden gewogen."

Daarbij vragen de colleges ook oog te hebben voor de maatschappelijke impact van deze dossiers. "Het gaat niet alleen om juridische vraagstukken, maar ook om ondernemers en gezinnen die worden geraakt door de ontstane onzekerheid, evenals om het vertrouwen dat nodig is om gebiedsprocessen succesvol te laten verlopen."