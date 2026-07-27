Van der Poels mooiste zege ooit? Deze zijn (net als die in Parijs) iconisch

Zijn ritzege zondag op de Champs-Élysées in Parijs belandt wat wielrenner Mathieu van der Poel betreft zeker in zijn top vijf van meest mooie zeges ooit. "Misschien wel in top drie", zei hij meteen na afloop tegen de NOS. Waarna hij nogmaals zijn mening bijstelde: "Ik denk een van mijn allermooiste, misschien wel."

Het winnen van de slotrit van deze Tour de France spookte al langer door het hoofd van de renner . "Zeker een jaar." De indrukwekkende sprint naar zijn tweede ritzege in de Tour van dit jaar werd een zenuwenspel. Van der Poel moest ongelofelijk diep gaan om de concurrentie, die in volle vaart op hem af kwam denderen, voor te blijven. Maar het lukte Van der Poel met een uiterste krachtsinspanning.

De zege op de Champs-Élysées stond bovenaan het lijstje met af te vinken doelen van Van der Poel. "Zo langzamerhand is voor mij bijna alles afgevinkt", gaf hij aan bij de NOS. "Ik ben heel trots en gelukkig."

De erelijst van Van der Poel staat vol mooie overwinningen. We zetten de mooiste (volgens ons) nog even op een rijtje.