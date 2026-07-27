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Ontdek

Van der Poels mooiste zege ooit? Deze zijn (net als die in Parijs) iconisch

Vandaag om 13:30
Mathieu van der Poel glorieerde zondag in Parijs (foto: ANP 2026/Yoan Valat).
Mathieu van der Poel glorieerde zondag in Parijs (foto: ANP 2026/Yoan Valat).

Zijn ritzege zondag op de Champs-Élysées in Parijs belandt wat wielrenner Mathieu van der Poel betreft zeker in zijn top vijf van meest mooie zeges ooit. "Misschien wel in top drie", zei hij meteen na afloop tegen de NOS. Waarna hij nogmaals zijn mening bijstelde: "Ik denk een van mijn allermooiste, misschien wel." 

Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Het winnen van de slotrit van deze Tour de France spookte al langer door het hoofd van de renner. "Zeker een jaar." De indrukwekkende sprint naar zijn tweede ritzege in de Tour van dit jaar werd een zenuwenspel. Van der Poel moest ongelofelijk diep gaan om de concurrentie, die in volle vaart op hem af kwam denderen, voor te blijven. Maar het lukte Van der Poel met een uiterste krachtsinspanning.

"Ik ben heel trots en gelukkig."

De zege op de Champs-Élysées stond bovenaan het lijstje met af te vinken doelen van Van der Poel. "Zo langzamerhand is voor mij bijna alles afgevinkt", gaf hij aan bij de NOS. "Ik ben heel trots en gelukkig."

De erelijst van Van der Poel staat vol mooie overwinningen. We zetten de mooiste (volgens ons) nog even op een rijtje.

  • Het WK op de weg 2023 in Glasgow: Van der Poel komt solo over de finish na een knappe aanval vanuit het groepje met favorieten, ondanks een valpartij op een nat wegdek met een kapotte schoen als gevolg verovert hij de wereldtitel op de weg.
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  • Amstel Gold Race 2019 in Valkenburg: Goud na een onwaarschijnlijke inhaalrace en een eindsprint vanuit een ogenschijnlijk geslagen positie.
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  • Ronde van Vlaanderen 2020: De eerste zege van Van der Poel in Vlaanderens mooiste. Memorabel vanwege het prachtige duel met Wout van Aert, dat pas op de streep in het voordeel van Van der Poel wordt beslist, een ware millimetersprint. 
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