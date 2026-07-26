Mathieu van der Poel boekt in slotetappe op Champs-Élysées tweede ritzege

Mathieu van der Poel heeft op de Champs-Élysées in Parijs de slotetappe van de Tour de France gewonnen. Na een zenuwslopende finale, waarin hij met Tourwinnaar Tadej Pogacar ontsnapt was, wist hij zijn ploeggenoot Jasper Philipsen, die de sprint van de achtervolgende groep won, nipt voor te blijven.

Groenetruidrager Mads Pedersen werd derde. Pogacar heeft het algemeen klassement voor de derde keer op rij en voor de vijfde keer in zijn carrière gewonnen, waarmee hij gedeeld recordhouder is geworden wat betreft aantal Tourzeges. De finale van de slotetappe werd gekenmerkt door drie beklimmingen van de Côte de la Butte Montmartre, die na de Olympische Spelen van Parijs in 2024 deel is geworden van het Tourparcours. De etappe zou aanvankelijk van start gaan in het dorpje Thoiry, maar werd ingekort vanwege een politietekort door de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Er werd gestart op de finishlijn op de Champs-Élysées.

Een tempo dat alleen Van der Poel kon volgen

Op de eerste beklimming van Montmartre demarreerde Pedersen, die onder meer Van der Poel en Pogacar met zich meekreeg. Maar enkele kilometers later, bij de Arc de Triomphe, werd het groepje bijgehaald door het peloton. Bij de tweede passage van de klim bepaalde Pogacar een tempo dat alleen Van der Poel kon volgen. Remco Evenepoel en Pedersen wisten zich in de afdaling bij hen te voegen om een elitegroepje te vormen met uitsluitend (oud-)wereldkampioenen. Van der Poel bleef sprinters net voor om tweede ritzege binnen te halen

Onder aanvoering van de ploeg van Olav Kooij wist het peloton het viertal te grijpen. Bij de derde en laatste passage van Montmartre plaatste Van der Poel een stevige aanval, waarbij alleen de gele trui kon volgen. In de slotkilometers was het een secondespel tussen de twee voorop en het pelotonnetje met de sprinters. In de laatste kilometer wist Van der Poel weg te rijden bij Pogacar, die door de achtervolgers overvleugeld werd. Van der Poel bleef de sprinters maar net voor om zijn tweede ritzege van deze Tour binnen te halen. Van der Poel eindigt met deze overwinning op plek 75 in het eindklassement. Huub Artz eindigde zondag als vijftiende, daarmee eindigt hij op plek 132 in het eindklassement. De tourdebutant uit Wintelre overtrof al zijn doelen nadat hij vijf keer in de top tien van een etappe finishte. "Die vijf keer top 10 is gewoon absurd", sprak hij zaterdag na afloop van de twintigste etappe.

Mathieu van der Poel boekt in slotetappe op Champs-Élysées tweede ritzege (foto: ANP).

