Overal krijgt oud-visser Koos dezelfde vraag: moet je al weg uit Moerdijk?

Koos de Visser was de laatste garnalenvisser van Moerdijk, maar moest noodgedwongen stoppen omdat de regels strenger werden. Het schip waarmee hij jarenlang op de Noordzee voer, is ontmanteld en hij zette zijn loopbaan elders voort. Juist daar wordt hij keer op keer geconfronteerd met de onzekerheid over het voortbestaan van zijn dorp.

Frank Janssen & Sander van Hirtum Geschreven door

Nog regelmatig kijkt De Visser de video terug waarop zijn vissersboot voor de laatste keer de haven van Stellendam op het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee binnenvoer. Hoewel hij sindsdien niet meer de zee op gaat voor zijn werk, heeft hij er weinig moeite mee. "Het leven zonder varen bevalt heel goed", vertelt hij. Nieuw werk bij de Rijksdienst

Inmiddels heeft hij ander werk gevonden. "Ik werd benaderd door de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar werk ik nu twintig uur per week voor het innovatieplatform." In die baan heeft hij veel baat bij zijn jaren in de visserij, want hij komt nog altijd veel in havens en bij oude collega's.

Ondertussen in Moerdijk Hoe leef je zo normaal mogelijk verder wanneer je te horen hebt gekregen dat het dorp waar je al jaren woont, of misschien zelfs geboren bent, moet verdwijnen. Of misschien toch weer niet. In de maandelijkse serie Ondertussen in Moerdijk, te zien op Brabant+, volgen we enkele inwoners en laten hun dagelijkse leven zien.