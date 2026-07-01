Martin verkoopt huis in Moerdijk: 'Alsof ik bij mijn eigen begrafenis was'

Martin Brusse en zijn vrouw hebben de knoop doorgehakt: ondanks dat hun dorp Moerdijk misschien tóch blijft bestaan, gaan ze verhuizen. In juli vertrekken ze naar België en daarom zijn ze nu al druk met inpakken. "Ik vind het vooral erg voor de mensen die willen blijven. Weer is er extra onzekerheid gecreëerd."

Frank Janssen Geschreven door

"Afgelopen week hebben we ons huis verkocht, maar het voelde vooral alsof ik naar mijn eigen begrafenis ging. Geen feestelijk gevoel", vertelt Martin in de nieuwste aflevering van de serie Ondertussen in Moerdijk. Geen coulance van de gemeente

Ook de medewerking van de gemeente zorgt voor een weinig feestelijk gevoel. Martin vindt dat hij niet genoeg terugkrijgt voor zijn huis. "We dachten wat spullen mee te nemen, zoals de oven en de pelletkachel. Maar een makelaar die voor de gemeente kwam kijken dreigde met een boete als we dat zouden doen. Er is geen enkele coulance vanuit de gemeente."

Dinsdag debatteerde de Tweede Kamer over de toekomst van het dorp. Dje wil dat er een speciaal fonds komt om de leefbaarheid van het dorp Moerdijk te garanderen. Over het wel of niet opheffen van het dorp deed de Kamer geen harde uitspraken.

Ondertussen in Moerdijk Hoe leef je zo normaal mogelijk verder wanneer je te horen hebt gekregen dat het dorp waar je al jaren woont, of misschien zelfs geboren bent, moet verdwijnen. Of misschien toch weer niet. In de maandelijkse serie Ondertussen in Moerdijk, te zien op Brabant+, volgen we enkele inwoners en laten hun dagelijkse leven zien.