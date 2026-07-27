Stephan redt mensen die vastzitten in de bergen: 'Het wordt steeds drukker'

Wandelaars die de weg kwijt zijn of gewond raken: bergreddingsteams in landen als Oostenrijk en Frankrijk moeten steeds vaker uitrukken. Dat blijkt uit een analyse van EenVandaag. Stephan Wijnkamp (63) is vrijwilliger bij de bergreddingsdienst in Oostenrijk en herkent dat beeld. "Sommige mensen zijn zich niet bewust van het gevaar."

Wijnkamp is een van de redders die het volgens EenVandaag drukker krijgen. Hij is geboren in Eindhoven en woonde lange tijd in Roosendaal, maar woont inmiddels al zo'n twintig jaar vlak bij het Oostenrijkse Imst. Daar is hij letselschadeadvocaat voor voornamelijk Nederlandse skiërs en bergsporters. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de reddingsdienst.

Verdwaald, moe of geblesseerd "Dat kan van alles zijn", zegt hij. "Ze zijn verdwaald, oververmoeid, komen niet meer verder of hebben bijvoorbeeld hun enkel verzwikt. In de zomermaanden worden we zo'n vier tot vijf keer per week opgeroepen. Dat is best veel."

Het kan zomaar gebeuren dat Wijnkamp aan het werk is en opeens een alarm op zijn telefoon binnenkrijgt. Dan wordt hij opgeroepen voor een wandelaar die in de bergen in de problemen is geraakt.

Geen goede wandelschoenen

"Ik zie vaker mensen die zich niet bewust zijn van het gevaar van wandelen in de bergen. Sommige mensen hebben niet eens goede schoenen of kleding aan. De meesten gelukkig wel, maar ook zij denken niet altijd na over de omgeving waarin ze zijn en wat er kan gebeuren."

Zoals bij een onverwachte onweersbui. "Dan kan het opeens flink afkoelen tot een paar graden boven nul en kunnen wij ook niet komen door bliksem. Met alle gevaren van dien." Ook mensen die geen kaart kunnen lezen, komen soms in de problemen.

Influencers stimuleren bergtripje

De oorzaak van die drukte in de bergen? "Ik denk deels door het klimaat. In de bergen is het koeler dan op het strand. Maar ik zie ook influencers die hun volgers aanmoedigen om de bergen in te gaan. Ik heb daar op zich niks op tegen: de bergen zijn mooi. Maar bereid je dan wel voor."

Als reddingswerker heeft Wijnkamp al van alles voorbij zien komen. Meestal gaat het om vrij onschuldige situaties. Maar hij kreeg ook te maken met mensen die een hartaanval kregen en met slachtoffers die ver naar beneden vielen en het niet overleefden.

Heftige dingen meegemaakt

"Je maakt heftige dingen mee. Gelukkig hebben we ook een psychologische dienst die ons ondersteunt. Je doet het ook samen met een team. Dat kameraadschap is bijzonder. Ja, het is heftig, maar je krijgt er ook veel dankbaarheid voor terug. Het is bevredigend."

Voor wandelaars die deze vakantie nog de bergen in willen, heeft Wijnkamp wel wat tips. "Zorg voor een goede uitrusting en probeer een niet al te zware rugzak mee te nemen. Begin vroeg, zodat je genoeg tijd hebt en je niet opeens in het donker loopt. En bereid je goed voor. Dat betekent: check het weerbericht, zorg dat je het alarmnummer bij de hand hebt en dat je dat meteen belt bij een gevaarlijke situatie. Wacht niet tot het al donker is."