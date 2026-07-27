Mogelijke schietpartij Den Bosch: relatieconflict vermoedelijke aanleiding

Een 54-jarige man uit Den Bosch is in de nacht van zondag op maandag aangehouden na een mogelijke schietpartij aan de Kastanjestraat in Den Bosch, zondagmiddag. De politie vermoedt dat het incident te maken heeft met een conflict in de relationele sfeer.

De politie kreeg zondagmiddag rond vijf uur meerdere meldingen binnen dat er zou zijn geschoten in de Kastanjestraat . Daarbij zou iemand uit een huis zijn gelopen en in de richting van een voertuig hebben geschoten.

Slachtoffer belde zelf de politie

Een slachtoffer heeft zondag aan het einde van de middag zelf de politie gebeld, nadat diegene zou zijn beschoten aan de Kastanjestraat. Rond acht uur die avond vielen agenten in kogelwerende vesten een huis binnen, maar daar troffen ze niemand aan.

Uren later werd alsnog een verdachte aangehouden. De 54-jarige man wordt verhoord over zijn betrokkenheid bij de mogelijke schietpartij, waarbij niemand gewond is geraakt.

Nog veel onduidelijkheid

De politie laat maandag weten dat het nog altijd niet duidelijk is of er daadwerkelijk is geschoten en waarmee dat dan zou zijn gebeurd. Er zijn geen kogelinslagen of kogelhulzen aangetroffen.

Onderzocht wordt of er bijvoorbeeld met een luchtdrukpistool of een alarmpistool is geschoten.