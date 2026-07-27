Rob en Ingrid willen bekladders recht in de ogen kijken: 'Graag in gesprek'

Het huis van Rob en Ingrid is een van de panden die beklad zijn door tegenstanders van de mogelijke opvang van minderjarige vreemdelingen op de grens van Den Bosch en Engelen. Het stel zag de beelden van de teksten op hun huis terwijl ze op dat moment zelf niet thuis waren. "Wij zijn geen voorstanders", zegt Rob. "Dit is heel eng."

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"We wonen sinds een jaar in ons huis en zijn niet per se voorstander van de opvang. We snappen ook goed dat mensen op De Vutter zich veel zorgen maken. Daarom willen ook wij gewoon informatie en met iedereen in gesprek over de mogelijke gevolgen, risico's en oplossingen of maatregelen. Zonder boosheid of ruzie. Ingrid heeft daar een paar maanden geleden ook een oproep voor gedaan in ons dorpsblad: laten we als dorp zij aan zij gaan staan om dingen samen goed te organiseren", reageert Rob. "Door die open houding worden we nu, ook in de media, aan de kant van de echte voorstanders gezet en gaat onze naam rond bij de extreme tegenstanders. Als je niet tegen bent, ben je dus voor, is de redenatie van de mensen die dit gedaan hebben. Maar zo simpel is het niet. Wij willen er gewoon over kunnen praten, maar dat wordt heel Engelen door intimidatie en bedreigingen onmogelijk gemaakt. Veel mensen zijn bang hun mening nog te geven", aldus Rob.

Groep jongeren op camerabeelden

Op haarscherpe beelden, die Rob en vele anderen van de bekladders hebben, is duidelijk te zien dat het om een groep jongeren gaat. "Al die beelden liggen natuurlijk al bij de politie en als ze de jongeren gepakt hebben, willen we graag nog met ze in gesprek", zegt Rob. "Ze hebben waarschijnlijk geen idee wat het met je gevoel doet als je dit meemaakt. Dit is buiten alle proporties en ze begrijpen niet wat het met je doet."

Ook Ingrid wil de bekladders graag spreken. "Ik nodig ze van harte uit om me dan recht in de ogen aan te kijken en te herhalen wat ze op ons huis schreven. Misschien dat ze zich dan bewust worden van de zwaarte van hun teksten, want het is écht heftig om mee te maken", zegt Ingrid. 'Daar had ik geen zin in'

"Ja, heftig en heel eng. Er lijkt geen gewoon gesprek mogelijk over dit onderwerp. Je wordt vaak meteen geïntimideerd en de houding van veel tegenstanders is heel agressief", vertelt Rob. In de appgroep 'Gastvrij Engelen' was het idee dat mensen rustig met elkaar in gesprek konden over de mogelijke komst en de gevolgen van de opvang. "Ik ben daar ondertussen uitgestapt", vertelt Rob. "Iedereen kon zich daar in eerste instantie bij aanmelden, maar al snel werd de appgroep kortstondig gegijzeld door tegenstanders die er vreselijke teksten, porno en hakenkruizen in deelde. Daar had ik geen zin in."