Huizen in Engelen beklad met anti-AZC teksten, politie verzamelt aangiftes

Meerdere huizen in Engelen en Bokhoven zijn beklad met teksten als 'AMV nee ...' en scheldwoorden als 'hoer' en 'slet'. AMV is de afkorting voor Alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De bekladdingen lijken daarom alles te maken te hebben met de discussie over de komst van een opvang voor jonge asielzoekers in Engelen.

Dat laatste bevestigt de politie. "Het lijkt erop dat woningen van voorstanders van het azc en andere goederen van voorstanders zijn beklad", laat een woordvoerder in een reactie aan Omroep Brabant weten. Ze geeft aan dat er ook al een aantal aangiftes is opgenomen.

Zondag bekijkt de politie om hoeveel woningen en bijvoorbeeld schuttingen het precies gaat die zijn beklad. Vervolgens worden ook die bewoners benaderd om aangifte te komen doen. Verder geeft de politie aan buurtonderzoek te doen. Ook vraagt ze camerabeelden op en surveilleren agenten extra. Dat laatste deed de politie al.

De opvang voor jonge asielzoekers zou moeten komen aan de Beverspijken, op de grens van Den Bosch en Engelen. In Engelen waren de afgelopen maanden meerdere protesten tegen de opvang. Daarbij moest de mobiele eenheid meerdere keren ingrijpen. Ook werd de naastgelegen A59 een keer geblokkeerd en ging er een explosief af bij het pand waar de opvang moet komen.

De gemeente Den Bosch maakte begin april bekend dat zij vijftig minderjarige vluchtelingen wil gaan opvangen op het bedrijventerrein in Engelen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daar een pand, dat voorheen diende als politiekantoor, aangeboden gekregen om de alleenstaande jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar op te vangen.