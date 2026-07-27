Vera (32) werd doodgereden tijdens ritje op de motor, taakstraf geëist
In een klap was alles anders. De 32-jarige Vera ging met haar vriend lekker een stukje rijden op de motor, maar in Sint-Oedenrode ging het gruwelijk mis. Ze werd aangereden door een bestelbus en was op slag dood. De 33-jarige bestuurder Stijn J. hoorde maandag een taakstraf tegen zich eisen voor de aanrijding.
De 32-jarige Vera uit Moergestel ging 23 februari vorig jaar een stukje rijden op de motor, samen met haar vriend. Beiden reden op een motor op die mooie zondagmiddag, tot ze op de Eekhoorn in het buitengebied van Sint-Oedenrode Stijn J. uit het Belgische Bekkevoort tegenkwamen.
Die reed in een bestelbus van Hello Fresh vanuit Olland over de Boxtelseweg richting de N-weg tussen Boxtel en Schijndel, waar Vera en haar vriend reden. Volgens Stijn zag hij een motor van rechts aankomen toen hij de kruising naderde. Hij nam wat gas terug en rolde naar de kruising, vertelde hij. En toen de motor was gepasseerd, stak hij over.
Hij had echter Vera, die als tweede motorrijder achter haar vriend reed, totaal niet gezien en reed haar aan. Vera was kansloos en overleed ter plekke. Stijn snapt tot op de dag van vandaag niet waarom het zo misging. “Ik heb haar helemaal niet gezien”, biechtte hij op. En een verklaring is daar niet echt voor. Hij had niet gedronken en zat niet op zijn telefoon en ook had hij prima zicht.
De officier van justitie had echter op de beelden van het ongeluk gezien dat Stijn helemaal geen snelheid minderde. Volgens haar reed hij zo de kruising op. Ze snapte ook wel dat Stijn dit niet expres heeft gedaan, maar achtte hem wel ‘aanmerkelijk onvoorzichtig’. Ze eiste een taakstraf van 240 uur, waarvan 100 voorwaardelijk en het intrekken van het rijbewijs voor een jaar.
Door niet op te letten is Vera er nu niet meer en dat heeft veel leed veroorzaakt bij haar familie en partner, zag de officier. “Hij is flink tekortgeschoten en heeft langere tijd niet opgelet, ondanks de twee rijen haaientanden voor de voorrangskruising.”
Stijn was schuldbewust. Hij heeft veel spijt van het ongeluk, maar kan de tijd ook niet meer terugdraaien. Hij bezorgt geen maaltijdpakketten meer, want rijden doet hij niet graag meer. Hij heeft inmiddels het boerenbedrijf van zijn ouders in België overgenomen en vindt het lastig om een taakstraf uit te voeren vanwege de dieren die hij daar verzorgt. Andere straffen, zoals een boete of rijontzegging kan hij 'wel een mouw aan passen'.
Op 10 augustus hoort hij hoe de rechtbank oordeelt over de zaak.
Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.