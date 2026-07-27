Boeren protesteren op A16 en A27 tegen stikstofplannen, tractoren langs weg
Boeren voeren maandagmiddag actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze staan met tractoren langs de A16 voor de Moerdijkbrug en de A27 bij de Merwedebrug.
Bij de Merwedebrug bij Werkendam staan zo'n twintig tractoren. De actievoerders op de trekkers hebben omgekeerde Nederlandse vlaggen en borden bij zich met teksten als 'Help' en '#Trotsopdeboer'.
Onder andere Agractie, een belangenorganisatie en actiegroep voor boeren, de vakbond van melkveehouders en vissersactiegroep EMK willen dat landbouwminister Jaimi van Essen de stikstofplannen (zie kader) intrekt.
'Publieksvriendelijk'
Een woordvoerder van Agractie zegt dat de actievoerders bewust niet de brug of snelwegen op gaan. "Dit is het begin van de acties, we willen het publieksvriendelijk houden, want we hebben het publiek hard nodig."
Volgens de organisatie is er een kans op meer acties als de actiegroep zijn zin niet krijgt. Ze kondigden al een landelijke demonstratiedag aan op 14 augustus in Den Bosch.
Stikstofplannen
Het kabinet kwam op 26 juni met stikstofplannen om de stikstofuitstoot in Nederland omlaag te brengen en de natuur te herstellen.
Het kabinet wil dat boeren in 2035 42 tot 46 procent minder stikstof uitstoten. Vanaf 2035 gelden er normen voor wat boerenbedrijven maximaal mogen uitstoten. Het gaat om normen voor de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen.
In 2035 mag een boer bijvoorbeeld maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Ook komen er zones rondom gebieden die gevoelig zijn voor stikstof. In die zones moet de landbouw extra rekening houden met de natuur.
Boeren moeten zelf investeren in oplossingen om onder de stikstofnorm te blijven.