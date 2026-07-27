Boeren protesteren op A16 en A27 tegen stikstofplannen, tractoren langs weg

Boeren voeren maandagmiddag actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze staan met tractoren langs de A16 voor de Moerdijkbrug en de A27 bij de Merwedebrug.

Bij de Merwedebrug bij Werkendam staan zo'n twintig tractoren. De actievoerders op de trekkers hebben omgekeerde Nederlandse vlaggen en borden bij zich met teksten als 'Help' en '#Trotsopdeboer'.

Onder andere Agractie, een belangenorganisatie en actiegroep voor boeren, de vakbond van melkveehouders en vissersactiegroep EMK willen dat landbouwminister Jaimi van Essen de stikstofplannen (zie kader) intrekt.

'Publieksvriendelijk'

Een woordvoerder van Agractie zegt dat de actievoerders bewust niet de brug of snelwegen op gaan. "Dit is het begin van de acties, we willen het publieksvriendelijk houden, want we hebben het publiek hard nodig."

Volgens de organisatie is er een kans op meer acties als de actiegroep zijn zin niet krijgt. Ze kondigden al een landelijke demonstratiedag aan op 14 augustus in Den Bosch.