Vier autobranden in korte tijd: buurt in Eindhoven grijpt zelf in

Is er een pyromaan actief in het Eindhovense stadsdeel Stratum? De afgelopen twee weekenden gingen vier auto's in vlammen op. Buurtbewoners hebben zich verzameld in een groepsapp en patrouilleren nu actief op straat om nieuwe autobranden te voorkomen.

Dat het gaat om brandstichting, staat voor Asmara wel vast. Zij richtte na de branden van ruim een week geleden mee de buurtapp op. "De auto's zijn op dezelfde manier aangestoken. We hebben aanmaakblokjes onder de auto's gevonden. Bij de eerste brand is er ook benzine over de auto gegooid." Eerst was het raak op het Arnaudinaplein en het Kraanven. Afgelopen nacht werd een auto in brand gezet in de Rector Baptistlaan. Beelden op camera's zeggen volgens Asmara genoeg. "Bij de laatste brand staat de dader goed op de camera, met twee jerrycans." Asmara en haar vriend wonen pas drie maanden in de buurt, hebben zelf geen auto, maar voelden zich direct geroepen om de buurtapp mee te starten en te beginnen met het patrouilleren. "We hebben een buurtapp opgericht voor de wijk en voor diegene die 's nachts willen rondlopen en patrouilleren hebben we een aparte app aangemaakt."

"De hele buurt blijft alert. We zijn gewoon op ons hoede."

Afgelopen zaterdagnacht liepen Asmara en haar vriend Milano de eerste rondes in de wijk. "In de eerste nacht stopte hier een auto op het Arnaudinaplein. Daar stapten drie jongeren uit en die begonnen meteen met zaklampen in auto's en huizen te schijnen. Drie, vier minuten. Toen waren ze weer weg." Ingrijpen konden ze niet, zegt Asmara. "We stonden aan de andere kant van het veld, het was heel gehorig. We hebben ons in de bosjes verscholen. We waren ook maar met ons tweeën en konden niet veel doen." Omdat de branden vooralsnog in het weekend plaatsvinden, wordt er voor nu alleen dan gepatrouilleerd. Asmara: "Op camerabeelden is te zien dat het om dezelfde persoon gaat. De buurt zegt dat de politie meer moet patrouilleren, ook in het weekend. De meeste mensen in de buurt zijn positief over ons initiatief. De hele buurt blijft alert. We zijn gewoon op onze hoede."

Ik kan nog steeds hard lopen. Ik denk dat ik hem wel inhaal."

Buurgenoot Peter Peters was getuige van een van de autobranden. "Ik hoorde een behoorlijke klap. Binnen een minuut stond de auto in lichterlaaie. Die auto zal niet uit zichzelf gaan branden. Iemand heeft er plezier in om pyromaantje te spelen." Zorgen maakt Peters zich nog niet. "Ik heb camera's aan de deur en ben vrij snel beneden en kan nog steeds hard lopen. Ik denk dat ik hem wel inhaal", lacht Peters. "We hebben wel een soort van buurtwacht die patrouilleert, maar die daders komen niet als ze mensen rond zien lopen. Ze zorgen wel dat ze niet gezien worden."