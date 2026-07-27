Huub Artz is ineens beroemd na deelname aan Tour: 'Aandacht is mooi'

Van relatief onbekende wielrenner naar een publiekslieveling. Huub Artz (24) was maandagavond bij de vijftigste editie van wielercriterium Daags na de Tour in Boxmeer één van de populairste deelnemers. De prof uit Wintelre geniet van de populariteit. "Twee jaar geleden deed ik ook mee, toen werd ik iets anders behandeld dan nu."

Terug in Nederland ging Huub Artz maandagmiddag direct op bezoek bij opa en oma die een grote pan pasta hadden gemaakt. "Ik moest wel lachen toen de deksel van de pot ging. Heel lief dat ze hadden gekookt, maar ik had al drie weken pasta en rijst op. Frietjes met snacks was wel lekker geweest, al heb ik door de vermoeidheid niet eens zoveel honger." Het was niet dat hij zijn opa en oma drie weken niet had gezien, want ze hadden tijdens de Tour de tocht naar Frankrijk gemaakt. En ze waren niet de enige trouwe fans van Artz. "Mijn ouders waren er de hele Tour, mijn broer en zijn vriendin verrasten me zondag bij de finish, mijn vriendin kwam meerdere keren langs en ik zag vrienden en andere familieleden. Alle steun heeft me veel gedaan, al kon ik ze door de drukte van de Tour en de vermoeidheid minder vaak zien dan gehoopt."

Voor de Tour de France kon Artz de straat op zonder herkend te worden. Inmiddels, na vijf klasseringen in de top tien van etappes in de Tour de France, kennen veel sportliefhebbers hem. Maandag bij Daags na de Tour stonden fans in de rij voor een handtekening of met hem op de foto te gaan. "Ik heb de hele Tour de France gevolgd en Huub was echt een sensatie", zegt Tim uit Cuijk, die een handtekening van Artz laat zien. Iets verderop wordt hij door de speaker van het criterium als 'Tour-revelatie' het podium opgeroepen voor vele honderden mensen.

"Natuurlijk had ik nu graag op het strand gelegen."

Artz vindt de aandacht prima, al zit de vermoeidheid van de Tour nog wel volop in zijn lichaam. "Natuurlijk had ik nu graag op het strand gelegen, maar ik vind het ook mooi om met zoveel mensen een paar rondjes te rijden. De aandacht van het publiek en de pers is mooi, dat zegt iets over de grootte van de Tour de France. Het is ook goed om bezig te blijven, want na de criteriums begint alweer de voorbereiding op nieuwe koersen." Rondebaas Pierre Hermans was blij met de aanwezigheid van Artz. "De fans zijn enthousiast dat hij er is, hij heeft het zelf verdiend. Het zegt misschien wel genoeg dat ik vaker over Huub Artz wordt gevraagd dan over de winnaar van de bolletjestrui Richard Carapaz."