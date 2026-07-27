Wim en Ditty reden maand achter Tour de France aan voor kleinzoon Huub Artz

Wim (78) en Ditty (77) ten Boske zijn de trotse opa en oma van wielrenner Huub Artz (24), die deze maand zijn debuut maakte in de Tour de France. Dat wilden ze natuurlijk van zo dichtbij mogelijk meemaken, dus reden ze vier weken lang door Frankrijk achter de tour aan.

Moe, maar voldaan kijken Wim en Ditty vanuit hun tuin in Wintelre terug op hun reis. "We zijn niet meer de jongste, we hebben veel van onszelf gevraagd", vertelt Wim. "Maar het was geweldig. We zijn op prachtige plekken geweest en we hebben veel gelachen", vult Ditty aan. Glimmen van trots

Het stel heeft de afgelopen maand veel meegemaakt. Wim: "Het begon met de openingstijdrit in Barcelona, die keken we in een lokaal café in een Frans dorp, met lokale Fransen. Daarna zijn we naar allerlei plekken gereden en hebben we Huub zoveel mogelijk van dichtbij meegemaakt." "Het is zo bijzonder", vindt Ditty. "We glimmen van trots, maar zijn vooral heel blij voor Huub dat hij dit allemaal kan doen. Het is zo leuk om te zien dat hij stapsgewijs zo ver is gekomen."