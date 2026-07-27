Wim en Ditty reden maand achter Tour de France aan voor kleinzoon Huub Artz
Wim (78) en Ditty (77) ten Boske zijn de trotse opa en oma van wielrenner Huub Artz (24), die deze maand zijn debuut maakte in de Tour de France. Dat wilden ze natuurlijk van zo dichtbij mogelijk meemaken, dus reden ze vier weken lang door Frankrijk achter de tour aan.
Moe, maar voldaan kijken Wim en Ditty vanuit hun tuin in Wintelre terug op hun reis. "We zijn niet meer de jongste, we hebben veel van onszelf gevraagd", vertelt Wim. "Maar het was geweldig. We zijn op prachtige plekken geweest en we hebben veel gelachen", vult Ditty aan.
Glimmen van trots
Het stel heeft de afgelopen maand veel meegemaakt. Wim: "Het begon met de openingstijdrit in Barcelona, die keken we in een lokaal café in een Frans dorp, met lokale Fransen. Daarna zijn we naar allerlei plekken gereden en hebben we Huub zoveel mogelijk van dichtbij meegemaakt."
"Het is zo bijzonder", vindt Ditty. "We glimmen van trots, maar zijn vooral heel blij voor Huub dat hij dit allemaal kan doen. Het is zo leuk om te zien dat hij stapsgewijs zo ver is gekomen."
Artz stond tijdens de Tour de France bij vijf etappes in de top tien en overtrof daarmee zijn doelen. "Hij heeft zichzelf en iedereen verrast, het is allemaal fantastisch", zegt Wim over deze knappe prestatie.
Altijd vriendelijk
Wim en Ditty zijn niet alleen onder de indruk van de sportprestaties van hun kleinzoon, maar ook van hoe hij tijdens de tour omging met de pers en fans. Wim: "Nadat hij helemaal uitgepierd over de finish kwam, gaf hij zo nog minstens zeven interviews. Daarna maakte hij nog tijd om in alle vriendelijkheid handtekeningen uit te delen aan kinderen."
Ditty herinnert zich nog goed hoe dat ging na zijn aankomst in Nevers. "Het was daar 38 graden. Wij mochten als familie achter de schermen komen, dus ik zat in de schaduw bij de bus van Huubs ploeg op hem te wachten. Toen hij aankwam viel hij meteen in mijn armen. Daarna zat ik op een stoeltje bij een ijsbad, terwijl hij het ene na het andere interview gaf. Ik dacht: hoe is het mogelijk? Hij blijft vriendelijk, terwijl hij total loss is."
Door naar Boxmeer
Het stel heeft vandaag nog niet veel tijd om bij te komen. Er moest vanmiddag voor acht man pasta bolognese gemaakt worden. Nadat Huub vandaag uit Frankrijk terugkwam, kwam de hele familie namelijk bij opa en oma eten.
"Een kort kwaliteitsmomentje van een half uur", lacht Ditty. "Daarna moeten we door naar Boxmeer voor Daags na de Tour."