Vandaag 30 graden en dan moet de warmste dag van de week nog komen

De zwembroeken kunnen weer tevoorschijn worden gehaald. De temperatuur gaat stijgen en nu veel mensen vakantie hebben kan er volop genoten worden van het warme weer. Hoewel het in het weekend een tikkeltje koeler wordt.

Maar de temperaturen zijn een stuk hoger dan gisteren, geeft hij aan: "Toen werd het een graad of 23. Ik denk dat we vanmiddag wel in de buurt van de 30 graden gaan komen her en der."

Wie dinsdagmorgen uit het raam kijkt, ziet hem aan de horizon alweer stralen: de koperen ploert die we ook wel zon noemen. "Er is dinsdag volop zon, daar verandert niets aan", vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza in het Omroep Brabant-programma KEIgoeiemorgen!

Kan broeierig aanvoelen

Volgens Van Bernebeek voelt het zelfs nog wel wat warmer aan dinsdag. "Omdat er maar weinig wind staat en de luchtvochtigheid vrij hoog is", legt hij uit. "De afgelopen dagen is er best wel wat regen gevallen. Dat gaat verdampen en zorgt voor een hogere luchtvochtigheid en daardoor voelt het behoorlijk broeierig aan."

Woensdag kruipt de temperatuur in Brabant nóg een paar graden omhoog. "Ook dan voelt het broeierig aan, want woensdag wordt de warmste dag van de week met opnieuw veel zon en overal tropische temperaturen. In het westen van de provincie zo'n 30 tot 32 graden. In het oosten zou het lokaal zelfs 35 graden kunnen worden."

Extreme hitte duurt niet lang

Wie houdt van de hitte kan zijn hart ophalen, maar voor de mensen die het liever ietsjes koeler hebben, heeft Van Bernebeek ook goed nieuws. "De extreme hitte gaat niet lang duren. Donderdag komt de temperatuur wat lager uit. Nog wel 30 tot 32 graden in het oosten, maar de wind gaat langzaam meer vanaf zee waaien en dat betekent dat vrijdag en het weekend wat aangenamer verlopen." Overdag kunnen we dan rekenen op zo'n 26 à 27 graden en ook de nachten worden dan weer wat koeler.

Veel regen hoeven we volgens de weerman de komende tijd niet te verwachten. "Aan het weerbeeld verandert verder niet veel. Tot en met zondag droog met veel zon. Volgende week maandag of dinsdag neemt de kans op buiten toe, maar echt grote hoeveelheden regen verwacht ik niet."