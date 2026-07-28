Nationaal Hitteplan vanaf morgen weer van kracht in Brabant

Vanaf woensdag geldt in Brabant opnieuw het Nationaal Hitteplan. Ook in de provincies Limburg, Gelderland en Overijssel wordt het hitteplan van kracht. Het is de derde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan wordt geactiveerd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

RIVM informeert tijdens het hitteplan via 'hittemails' onder meer organisaties, zorgmedewerkers en mantelzorgers over de warmte. Die kunnen daar dan rekening mee houden en kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen goed bijstaan.