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Nationaal Hitteplan vanaf morgen weer van kracht in Brabant
Vandaag om 10:45 • Aangepast vandaag om 10:55
Vanaf woensdag geldt in Brabant opnieuw het Nationaal Hitteplan. Ook in de provincies Limburg, Gelderland en Overijssel wordt het hitteplan van kracht. Het is de derde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan wordt geactiveerd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
RIVM informeert tijdens het hitteplan via 'hittemails' onder meer organisaties, zorgmedewerkers en mantelzorgers over de warmte. Die kunnen daar dan rekening mee houden en kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen goed bijstaan.
Ook geeft het RIVM dan tips om ongemakken en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.
Volgens het KNMI kan de temperatuur woensdag in het zuidoosten plaatselijk oplopen tot 35 graden.
Je leest meer over hitte in Brabant in ons dossier.
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