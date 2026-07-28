'Jarenlang mochten meer kippen zonder vergunning, nu grijpt provincie in'

Twee van de vijf pluimveehouders die hun vergunning dreigen kwijt te raken omdat ze te veel stikstof uitstoten, houden veel meer kippen dan mag. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. De twee boeren zeggen zelf dat ze van de provincie meer dieren mochten houden zónder een aanpassing in hun natuurvergunning. Dit omdat ze, naar eigen zeggen, maatregelen namen om hun stikstofuitstoot te verminderen.

De boeren mochten meer kippen houden, omdat ze dankzij de maatregelen onder de streep nog altijd minder stikstof uitstootten dan voorheen. Door deze manier van werken zette de Raad van State in december 2024 echter een streep. En vanwege die uitspraak gaat de provincie nu handhaven op het aantal dieren en daarnaast dreigen ze ook nog hun vergunning kwijt te raken, zo zeggen de boeren.

Omroep Brabant vergeleek de dieraantallen en de stikstofuitstoot van de vijf pluimveehouders in de Kernregistratie Dierverblijven (KRD) met die in de vergunningen van de bedrijven. Daaruit blijkt dat twee van de bedrijven veel meer dieren houden dan in hun vergunning staat. Het gaat om het bedrijf van boer Rooijakkers in Helenaveen en dat van Van Lierop in Heusden. Rooijkakkers mag sinds 2001 15.770 kippen houden, maar heeft er 36.588. Dat is 132 procent meer dan zijn vergunning zegt. Van Lierop mag sinds 2005 89.500 kippen hebben en houdt er 182.430, ruim twee keer zoveel als in de vergunning dus.

De kippenboeren behoren tot de vijf ondernemers van wie de provincie van plan is de vergunning in te trekken. Ze behoren tot de piekbelasters, bedrijven die voor de meeste stikstof in Natura2000-gebieden zorgen. Van de rechter moet de uitstoot drastisch verminderen, omdat de natuur te veel lijdt onder de stikstofuitstoot van de bedrijven. De provincie ziet zich nu genoodzaakt de vergunningen in te trekken. 'Provincie stond het toe'

De twee boeren bevestigen dat ze inderdaad meer dieren houden dan volgens hun huidige vergunning mag. Beiden zeggen daar meteen bij dat de provincie hen hier jarenlang toestemming voor heeft gegeven. "We hebben meerdere keren een verzoek ingediend om een aanpassing op onze vergunning te krijgen", zegt Van Lierop. Telkens kwam volgens de kippenboer uit Heusden een zogeheten 'positieve weigering' van de provincie, omdat Van Lierop maatregelen nam om zijn stikstofuitstoot terug te dringen. Ook met meer dieren, steeg zijn totale uitstoot (op papier) niet en dus was een nieuwe vergunning niet nodig. Rooijakkers uit Helenaveen heeft hetzelfde verhaal. "We hebben zelfs controles gehad waaruit bleek dat alles in orde was", zegt hij. Beide kippenboeren vertellen dat de provincie hen heeft medegedeeld van plan te zijn handhavingstrajecten op te starten. "Dat is ons in hetzelfde gesprek verteld als waarin we te horen kregen dat het college van plan is onze vergunningen in te trekken", vertelt Rooijakkers. De provincie zegt niet op vragen van Omroep Brabant in te kunnen gaan, maar verwijst in een korte reactie naar een mededeling die later zal verschijnen.