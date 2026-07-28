Drukte in jachthavens door dure diesel en laag water: 'Langer liggen'
Het is druk in de jachthavens langs de Brabantse Maas, blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Havenmeesters zien dat pleziervaarders vaker en langer in de buurt blijven, nu rivieren in het buitenland opdrogen en waterwegen elders in Nederland bijna onbegaanbaar zijn door laag water.
“Het is wel degelijk drukker dan in andere seizoenen”, zegt havenmeester Piet Kivits van WSV Boxmeer stellig. Zijn haventje is de eerste Brabantse jachthaven die je tegenkomt als je vanuit Limburg de provincie binnen vaart. “Ik denk dat het een combinatie is van de dure dieselprijs en de droogte in het buitenland. Je hoort veel dat ze daarom hier terecht komen. ”
De haven heeft plaats voor tien grotere jachten. Andere bootjes van reislustige watersporters kan Piet kwijt op ligplaatsen van leden die zelf op vakantie zijn. “Voorgaande jaren kwamen passanten hooguit twee nachten, nu blijven ze langer hangen. Dat komt denk ik door de lage waterstanden.”
Droogte in het buitenland
Voor eigenaren van een motorjacht is het vaargebied door de droogte flink kleiner geworden. Een reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn, zoals Willeke en Willy Alberti ooit zo mooi bezongen, is door het lage water lastig. Veel havens zijn er onbegaanbaar geworden.
Ook een petit tour over de Franse Meuse (de Maas, red.) is moeilijk. Vanaf de Franse plaats Sedan moeten motorbootvaarders rechtsomkeer maken. De Franse waterwegenautoriteit heeft de rivier vanaf dat punt gestremd omdat er te weinig water staat.
Proppen in de sluis?
Ook in de sluizen in de provincie is het proppen geblazen. Rijkswaterstaat moet door de droogte extra zuinig omgaan met het beschikbare water. Op het droogste jaar in 1977 na, stonden de rivieren nog nooit zo laag rond deze tijd van het jaar.
Grootste drukte komt nog
“Het is nu al druk voor het seizoen en de grootste drukte moet nog komen”, legt Kivits uit. Nu de bouwvak is begonnen, kunnen voor meer booteigenaren de trossen los. “Als het echt niet anders gaat, kunnen we altijd nog schepen aan elkaar leggen.”
Maar ook in eigen land is varen met je dobberende paleisje niet overal even makkelijk. Ook havenmeester Frans Zuidgeest speelde de afgelopen dagen een soort levend Tetris met de schepen van vakantiegangers bij jachthaven WSV De Stuw, even verderop in Grave.
Helemaal vol
"Er zijn veel mensen die normaal gesproken een rondje IJssel doen", legt Zuidgeest uit. "Tot aan Arnhem kun je nog goed varen, maar op de IJssel wordt het lastig. Daar zijn de havens ondiep, je kunt er met je boot niet in."
Zuidgeest ziet dat booteigenaren daarom naar de Maas trekken. Door het aantal sluizen blijft het waterpeil op de rivier goed op orde. “Normaal zijn mensen twee weken weg en maken ze een rondje, nu varen ze meestal alleen door naar Maastricht. Daarom blijven ze wat langer liggen”, ziet ook hij. “Ik lig de afgelopen dagen bijna helemaal vol.”
Plekken creëren
We dobberen nog wat verder stroomafwaarts, naar jachthaven De Lithse Ham. “We hebben nog geen nee hoeven verkopen”, vertelt een medewerkster van de haven. “Maar we hebben ook geen plekken in overvloed.”
Dat passanten langer blijven hangen, merken ze in het watersportgebied niet echt. “Maar qua vaste ligplaatsen liggen we helemaal vol. En voor passanten kunnen we altijd plekken creëren”, lacht ze.