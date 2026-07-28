Defensie breidt uit, buurgemeenten weten niet wat goed er op ze af komt

Defensie, beperk de herrie van de helikopters en zorg dat het wonen hier aantrekkelijk blijft. Dat is in het kort wat de buurgemeenten van vliegbasis Gilze Rijen vragen aan het ministerie van defensie. Door de oplopende spanningen met Rusland moet defensie veel meer oefenen en uitbreiden. En dat botst met de buren. Buurgemeenten hebben het gevoel dat ze wat aan de zijlijn staan.

De gemeenten Gilze en Rijen en Alphen-Chaam zijn zulke buren die voor de gevolgen vrezen. Ze zijn de eerste Brabantse gemeenten die van zich laten horen over de Wet op de defensiegereedheid. Die wet is door het kabinet gemaakt om de krijgsmacht alle ruimte te geven. Maar daarmee komen militairen en materieel dichter bij dorpen en steden. En daar gaat het schuren. Heli's

Gilze en Rijen is het vooral te doen om de herrie van de helikopters. De gemeente herbergt de enige helikopterbasis van ons land met pakweg veertig Apaches, Cougars en Chinooks die er gestationeerd zijn. En soms komen er vliegtuigen, zoals de F35's van Volkel. De gemeente schrijft dat het alle begrip heeft voor de plannen, maar dat er wel zorgen zijn. "Extra activiteiten op en rondom de vliegbasis leiden tot meer geluidsoverlast, druk op de gezondheid en een verslechtering van de leefbaarheid."