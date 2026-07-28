Talentvol PSV wint zonder Peter Bosz de Lichtstadderby van FC Eindhoven

PSV heeft beslag gelegd op de eerste prijs van het seizoen: de Lichtstad-trofee. In de jaarlijks wedstrijd tegen FC Eindhoven werd het 3-0 voor de landskampioen. PSV miste veel spelers en zelfs Peter Bosz zat op de tribune, maar de talenten pakten hun kans.

Toch was het PSV dat na zes minuten op voorsprong kwam. Na geschutter achterin bij Eindhoven pikte Amir Bouhambdi de bal op. Hij gooide de trukendoos open en passeerde knap twee man. Nog knapper was dat hij de bal ook nog strak in de korte hoek wist te krijgen.

FC Eindhoven kwam wel op volle sterkte naar de Lichtstadderby. Zo mocht nieuweling Siegert Baartmans het direct vanaf de aftrap laten zien. Hij wordt dit seizoen gehuurd van Willem II.

Geen Peter Bosz Een naam die ontbrak dinsdagavond was Peter Bosz. Hij zat éénmalig op de tribune, zodat Stijn Schaars de leiding kon nemen als onderdeel van zijn opleidingstraject voor zijn trainersdiploma.

PSV begon, zoals verwacht, met veel jonge talenten aan de wedstrijd tegen FC Eindhoven. De opstelling was als volgt: Olij; Verhulst, Obispo, Merién, Bassey; Cornecion, Van den Berg, Til; Driouech, Bouhamdi, Bajraktarevic.

Diezelfde Bouhamdi kwam even later in botsing met een speler van Eindhoven. Met veel hoofdpijn moest hij na twintig minuten het veld verlaten. Sami Bouhoudane was zijn vervanger.

FC Eindhoven kwam nauwelijks aan voetballen toe in het Philips Stadion, waar Guus Til na 33 minuten 2-0 maakte.

In de tweede helft zakte het niveau aanzienlijk naar beneden. PSV wisselde verder en ook Jan Poortvliet bracht enkele nieuwe krachten bij FC Eindhoven. Dat resulteerde in de grootste kans van de wedstrijd voor de blauw-witten. Invaller Amir Bryson werd weggestuurd en kwam oog in oog met Nick Olij te staan. Alleen schoot hij naast.

En dat het een oefenwedstrijd was, kon je ook zien in het stadion. Veel lege plekken, de FC Eindhoven-fans in het thuisvak en pas na 78 minuten besloten de fans van PSV een liedje in te zitten.

Toch deed het zingen de PSV-spelers goed, want een paar minuten later lag de bal weer in het netje. FC Eindhoven-verdediger Luc Netten schoot over de bal heel, waarna Bouhadane voor leeg goal de eindstand op het goal zette: 3-0. Nick Olij moest kort voor tijd nog twee keer in actie komen op schoten van Tyrese Simons en Bryson, maar wist beide ballen knap te keren.

En dus mocht PSV de eerste prijs van het seizoen in ontvangst nemen: de Lichtstad-trofee. Een prijs met weinig waarde, helemaal omdat veel ogen op de wedstrijd van zondag gericht zullen staan.

PSV spaarde dinsdag namelijk veel spelers in aanloop naar het duel om de Johan Cruijff Schaal. Ook vanaf de bank kwamen alleen maar jeugdspelers het veld in. Zondag strijden de Eindhovenaren in het eigen stadion met AZ om de eerste prijs van het seizoen. Voor FC Eindhoven start het seizoen op 10 augustus tegen Jong AZ.