Eindhovenaar cel in voor mishandeling van journalist en heftig straatgeweld

De 56-jarige Eindhovenaar die in augustus 2025 een journalist mishandelde, moet een half jaar de cel in, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De rechter in Den Bosch kwam dinsdag tot dat oordeel. Daarbij is meegewogen dat man ook in 2022 betrokken was bij een vechtpartij.

Vader en zoon aangehouden Het slachtoffer vluchtte, waarna vader en zoon hem achtervolgden. De journalist werd vervolgens tegen zijn buik of schaamstreek geschopt. Het geweld werd vastgelegd op beeld, waarna de politie vader en zoon wist aan te houden.

De Eindhovenaar heeft op klaarlichte dag een journalist mishandeld op de Kruisstraat in Eindhoven. Het slachtoffer liep door de straat en kwam langs een restaurant waar de zoon van de verdachte op het terras zat. De zoon belde zijn vader en samen dwongen zij de journalist om te blijven staan.

De journalist hield er rode plekken op zijn buik en hoofd aan over. Het is niet duidelijk voor welk medium de journalist werkt of waar het verhaal waar hij aan werkte over ging.

Ernstige mishandeling

Volgens de rechter speelde de verdachte ook een belangrijke rol bij een heftige vechtpartij op straat in april 2022 in Eindhoven. De 56-jarige Eindhovenaar heeft het slachtoffer naar een tandartsenpraktijk gelokt en hem daar opgewacht.

In de uitspraak van de rechter staat dat een groep mannen het slachtoffer ernstig mishandelde, terwijl de verdachte dit aanmoedigde. Het slachtoffer liep onder meer een schedelbreuk, hersenschudding en hoofdwond op.

Twee jaar proeftijd

De rechter oordeelt dat de man een half jaar de cel in moet, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Verder moet de Eindhovenaar aan het slachtoffer van de mishandeling in 2022 een schadevergoeding betalen van 5.300 euro.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder een hogere gevangenisstraf van negen maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Maar omdat de behandeling van de zaak uit 2022 zo lang op zich had laten wachten, viel de straf van de rechtbank lager uit.