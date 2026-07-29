Auto te water gevonden in Engelen, hulpdiensten rukken uit

Aan de Graaf van Solmsweg in Engelen is woensdagochtend een auto in het water gevonden. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Er zat niemand in de auto.

De brandweer kreeg rond tien over half zes 's ochtends een melding over een auto in rivier de Dieze. Daarop zijn ook de politie, ambulance en een duikteam uitgerukt. Duikers zijn het water in gegaan om te zien of er nog iemand in de auto zat.

De politie kan nog niets zeggen over hoe en waarom de auto in het water terecht is gekomen. Ook niet of het te maken heeft met de bekladdingen van eerder deze week in Engelen.