Bekladdingen in Engelen: nog geen verdachten opgepakt, extra surveillances

De politie heeft nog geen verdachten aangehouden voor de bekladdingen van verschillende huizen, auto’s en gebouwen in Engelen en Bokhoven met anti-azc-teksten. Dat laat een woordvoerder dinsdag desgevraagd weten aan Omroep Brabant. Er wordt ook dinsdag extra gesurveilleerd in de dorpen, zoals dat al langer het geval is.

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Op vragen over de voortgang van het onderzoek wil de politie nog niet inhoudelijk reageren. "We doen onderzoek naar de bekladdingen en dat nemen we zeer serieus. We willen hierin ook niet vooruitlopen op de zaken en in het kader van het onderzoeksbelang", zegt de woordvoerder.



Het onderzoek richt zich onder meer op het motief van de daders. Dit weekend werden meerdere huizen in Engelen en Bokhoven beklad met teksten als ‘AMV nee’, ‘POA’ en scheldwoorden als ‘hoer’ en ‘slet’. AMV is de afkorting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. POA staat voor procesopvanglocatie.



Camerabeelden

Volgens buurtbewoners zou het duidelijk gaan om een groep jongeren, dat zou te zien zijn op meerdere camerabeelden die ook gedeeld werden met de politie. "Ze hebben waarschijnlijk geen idee wat het met je gevoel doet als je dit meemaakt. Dit is buiten alle proporties en ze begrijpen niet wat het met je doet", vertelde een bewoner eerder aan Omroep Brabant.