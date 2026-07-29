Code geel in Brabant: temperaturen lopen op tot 35 graden

Zet de ventilator maar vast aan, vul je waterfles en zoek een schaduwplekje op. Brabant krijgt woensdag en de komende dagen flink zomers weer voorgeschoteld. Sinds negen uur woensdagochtend geldt code geel vanwege de hitte. Vooral in het oosten en zuidoosten van de provincie kan het kwik vandaag oplopen tot maar liefst 35 graden.

Woensdag lopen de maximumtemperaturen uiteen van 29 graden in het noordwesten van Nederland tot 35 graden in het zuidoosten. Ook in Brabant wordt het op veel plaatsen tropisch warm.

Hitteplan actief in het zuidoosten

Voor het zuidoosten van Nederland is het Nationaal Hitteplan van het RIVM actief. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid moeten extra opletten. Zij kunnen door de hitte klachten krijgen, zoals uitdroging en oververhitting.

Houd het hoofd koel

Het advies is om voldoende water te drinken en onderweg genoeg drinken mee te nemen. Ook wordt aangeraden woningen koel te houden door zonwering te gebruiken, overdag ramen en deuren gesloten te houden en het huis vroeg in de ochtend te luchten.

Daarnaast wordt gewaarschuwd om kinderen en huisdieren nooit achter te laten in een afgesloten auto, ook niet voor een paar minuten.

Nog niet voorbij

Donderdag lijkt wat minder warm te worden, maar in het oosten en zuidoosten wordt het nog altijd ongeveer 32 graden. Daarna is de verwachting onzeker. Mogelijk volgt een tijdelijke afkoeling, maar vanaf zondag dient zich mogelijk opnieuw een zeer warme periode aan. Maandag kan het op veel plaatsen weer tussen de 30 en 35 graden worden.