Kapotte Kachels horen of ze winnen van Abba: 'Dan gaat de champagne open'

Gaat het nummer 'Dikke Pens' terugkeren op Spotify? Woensdag horen de Kapotte Kachels van de rechter of hun parodie op het nummer 'Take a chance on me' van Abba is toegestaan of niet.

Abba wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt en dat hun naam ineens op Spotify bij een nummer van de Kapotte Kachels komt te staan. “Dat willen Björn en Benny van Abba gewoon niet”, zei de advocaat van Universal vorige maand bij de rechtszaak . “Ze geven nooit toestemming om hun teksten aan te passen. Aan niemand. En al helemaal niet om geld ermee te verdienen.”

Het verhaal is inmiddels bekend. De kapotte Kachels maakten een carnavalsplaat 'Dikke Pens' op het bekende nummer van de Zweedse popgroep. Dat was tegen het zere been van Abba en platenlabel Universal Music.

Wereldwijd verspreiden van het nummer

Woensdag horen de Kapotte Kachels de uitspraak van de rechter en of hun nummer terug mag keren op Spotify. Want daar is het de Eindhovense band om te doen. Volgens Universal Music mogen de heren gewoon het nummer spelen tijdens live optredens en is uitzenden op tv of YouTube geen probleem. Maar het wereldwijd verspreiden via Spotify mag niet, van het platenlabel.

"Ik heb een beetje onrustig geslapen. Het voelt een beetje als pakjesavond, maar je weet niet of Sinterklaas gaat komen", vertelt Sander van de Kapotte Kachels woendagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant.

"Het kan genuanceerd zijn wat in het vonnis staat. Het kan een resolute 'nee' zijn. Het kan een 'ja' zijn en dat het alleen in Nederland mag verschijnen, of wereldwijd. Dan kan er ook nog iets instaan over rechtenverdeling... Het kan alle kanten op", somt Sander de mogelijke uitkomsten van de uitspraak op.

Historische mijlpaal

"Voor ons is het heel duidelijk: dat ons nummer weer op Spotify staat op korte termijn. Al het andere is onbelangrijk. Dan hebben wij gewonnen en dan gaat de champagne open."

Dat ze met een zege een historische mijlpaal kunnen bereiken voor meer carnavalsartiesten, daar is Sander niet zo mee bezig. "Het gaat ons in de eerste plaats om ons eigen nummer. De parodie op het nummer van Abba. Als we daarmee ook iets veiligstellen voor de rest van carnavallend muziekland dan is dat superfijn. Maar we willen ons eigen liedje weer terug."