'Boeren hebben veel te veel kippen', provincie kondigt ingrijpen aan

Twee van de vijf pluimveehouders die hun vergunning dreigen kwijt te raken omdat ze te veel stikstof uitstoten, houden inderdaad veel meer kippen dan mag. Het bleek al uit onderzoek van Omroep Brabant. Maar Gedeputeerde Staten heeft het nieuws nu ook bevestigd in een brief aan Provinciale Staten. De provincie gaat ook ingrijpen bij de bedrijven, zo is te lezen in de brief.

Dinsdag berichtte Omroep Brabant al na eigen onderzoek dat de boeren veel meer dieren houden dan ze volgens hun vergunning mogen. Woensdagochtend schrijven Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten dat de boeren inderdaad te veel dieren houden. Met de brief bevestigt de provincie ook de uitspraken van de twee boeren dat er bij de bedrijven ingegrepen wordt. Volgens de provincie houdt een van de bedrijven 154.780 kippen in plaats van de toegestane 89.500 en het andere bedrijf 32.999 kippen in plaats van de toegestane 15.770.