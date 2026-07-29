'Boeren hebben veel te veel kippen', provincie kondigt ingrijpen aan
Twee van de vijf pluimveehouders die hun vergunning dreigen kwijt te raken omdat ze te veel stikstof uitstoten, houden inderdaad veel meer kippen dan mag. Het bleek al uit onderzoek van Omroep Brabant. Maar Gedeputeerde Staten heeft het nieuws nu ook bevestigd in een brief aan Provinciale Staten. De provincie gaat ook ingrijpen bij de bedrijven, zo is te lezen in de brief.
Dinsdag berichtte Omroep Brabant al na eigen onderzoek dat de boeren veel meer dieren houden dan ze volgens hun vergunning mogen. Woensdagochtend schrijven Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten dat de boeren inderdaad te veel dieren houden. Met de brief bevestigt de provincie ook de uitspraken van de twee boeren dat er bij de bedrijven ingegrepen wordt.
Volgens de provincie houdt een van de bedrijven 154.780 kippen in plaats van de toegestane 89.500 en het andere bedrijf 32.999 kippen in plaats van de toegestane 15.770.
"Dit is een overtreding van de wet", is te lezen in de brief aan Provinciale Staten. "Gelet op de beginselplicht tot handhaving dienen wij op te treden." Volgens de provincie is hier niet vanaf te zien, omdat er bij de bedrijven geen zicht is op legalisatie. Ook is er geen sprake van bijzondere omstandigheden op grond waarvan uitzonderingen mogelijk zijn.
Toestemming provincie
De twee boeren gaven eerder tegenover Omroep Brabant aan inderdaad meer dieren te houden dan hun vergunning toestaat, maar ze maakten er ook een punt van dat de provincie dit jarenlang zou hebben toegestaan. "We hebben meerdere keren een verzoek ingediend om een aanpassing op onze vergunning te krijgen", zei één van de boeren.
Telkens kwam op die verzoeken een zogeheten 'positieve weigering', omdat de pluimveehouders maatregelen namen om hun stikstofuitstoot terug te dringen. Ook met meer dieren, steeg hun totale uitstoot (op papier) niet en dus was een nieuwe vergunning volgens de provincie niet nodig.
Hierover is in de brief van Gedeputeerde Staten niets te lezen. Het handhavingstraject komt bovenop de voorgenomen intrekking van de vergunning van de boeren. Ze belasten de nabije, kwetsbare natuur teveel. De provincie ziet geen andere mogelijkheden dan om de bedrijven gedwongen te laten stoppen.