Laadplek niet langer alleen voor elektrische auto's in nieuwe proef

Op sommige plekken in Brabant mogen auto's met een benzine- of dieselmotor straks gewoon parkeren op een plek waar een laadpaal staat. Energiebedrijf Vattenfall begint daarvoor een proef in Noord-Brabant en Limburg.

Normaal zijn parkeerplaatsen met een laadpaal alleen bedoeld voor elektrische auto's die aan het opladen zijn. Tijdens deze proef mogen er ook andere auto's staan, zonder dat bestuurders een boete riskeren. Druk op parkeerplaatsen

Met de proef wil Vattenfall kijken of nieuwe laadpalen sneller geplaatst kunnen worden. Nu moeten gemeenten vaak eerst een verkeersbesluit nemen om een parkeerplaats exclusief voor elektrische auto's te reserveren. Als dat niet meer nodig is, kan de aanleg van laadpalen mogelijk sneller verlopen.

Ook wordt bekeken hoe automobilisten omgaan met laadplekken die ook gebruikt mogen worden door auto's die niet laden. Meer elektrische auto's

Volgens Vattenfall groeit het aantal elektrische auto's snel, terwijl veel wijken nu al kampen met een tekort aan parkeerplaatsen. "Elektrische auto's hebben laadplekken nodig, maar in veel buurten is de parkeerdruk ook hoog. Met deze proef kijken we of gedeelde laad- en parkeerplekken een goede oplossing kunnen zijn", zegt het energiebedrijf. De proef wordt gehouden op verschillende locaties in Brabant en Limburg. Welke gemeenten precies meedoen en wanneer de proef start, is nog niet bekend. De resultaten moeten later duidelijk maken of deze aanpak vaker kan worden gebruikt. Vergelijkbare proef in Oisterwijk

Een vergelijkbare proef loopt binnenkort ook in Oisterwijk. Daar worden vanaf 1 augustus 2027 op zes locaties laadpalen geplaatst zonder gereserveerde parkeerplaatsen voor elektrische auto's. Ook benzine- en dieselauto's mogen daar gewoon parkeren. De gemeente wil onderzoeken of laadpalen ook zonder exclusief aangewezen parkeerplekken goed gebruikt kunnen worden.