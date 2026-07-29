Auto te water in Engelen: eigenaar haalde poster VluchtelingenWerk net weg

De auto die woensdagochtend in de Dieze bij Engelen werd gevonden, blijkt van bewoners uit het dorp te zijn. De familie had eerder, net als meer buurtbewoners, een poster van VluchtelingenWerk met de tekst Samen leven voor het raam hangen. Na recente bekladdingen in de buurt haalden zij die weg. Toch werd hun auto gestolen en in het water achtergelaten.

Woensdagochtend stond de politie bij hen op de stoep met het bericht dat hun auto in het water was gevonden. Op dat moment hadden ze zelf nog niet in de gaten dat hun auto weg was.

Inmiddels is deze uit de Dieze gehaald. Het voertuig lag op zo'n 500 meter van de woning van de eigenaren. Getuigen hebben de auto zien rijden in de Togenaarstraat, in de richting van de Hoogveldweg. De politie weet inmiddels zeker dat de auto is gestolen. Het voertuig is dus niet door handelen van de eigenaar in het water terechtgekomen, zegt de politie.

Lang voor gespaard

De eigenaren van de auto, die anoniem willen blijven, vertellen aan Omroep Brabant dat de auto nog maar kort in hun bezit was. "We hebben er lang voor gespaard. We zouden er ook mee op vakantie gaan. Nu is onze vakantie ook in het water gevallen.”

Door de bekladdingen van de afgelopen dagen voelen de eigenaren van de auto zich geïntimideerd. Daarom willen ze nog niet te veel zeggen over het incident. Het is nog onduidelijk of sprake is van een gewone autodiefstal of van een gerichte actie die mogelijk verband houdt met de eerdere bekladdingen.

Camerabeelden

De politie doet onderzoek in de buurt waar de auto werd gestolen. Agenten gaan langs de deuren en vragen bewoners of zij iets hebben gezien of gehoord. Ook wordt gezocht naar camerabeelden.