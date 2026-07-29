Deze truckers rijden niet over Merwedebrug: 'Nog niet misschien'

Sinds afgelopen weekend hangen er camera's bij de Merwedebrug op de A27 om ervoor te zorgen dat vrachtwagens zich aan het verbod houden over de brug te rijden. Wat vinden de chauffeurs van het verbod? We vroegen het aan uitrustende truckers op verzorgingsplaats De Lucht-West langs de A2 in Bruchem.

Kees Roks zet zijn vrachtwagen met koel- en vriesproducten neer op de parkeerplaats langs de A2. Hij moet terug naar Breda. "Nee, ik ben niet verkeerd gereden", lacht hij vanachter zijn stuur. "In plaats van over de A27, de Merwedebrug ga ik nu over Den Bosch. Dat scheelt een kwartiertje, twintig minuutjes." Hij heeft zijn route er wel op aangepast, vertelt hij. Heel veel stress ervaart hij niet van de afsluiting van de brug. "We hebben niet zoveel keuze, het is niet anders. Voor de baas is het natuurlijk veel vervelender, die zit met alle extra kosten." Afgelopen weekend werden camera's opgehangen op de brug, nadat veel chauffeurs het verbod negeerden. Kees deed dat niet: "Nee, ik ben een brave chauffeur." Kees maakt zich net als de meeste chauffeurs die een stop maken langs de A2 niet druk. "Mocht de brug instorten, dan zegt iedereen: hadden ze 'm maar afgesloten."

"Het wordt gewoon lekker aansluiten en wachten."

Een chauffeur die luxe keukens vervoert, zegt ook geen keus te hebben. "Vandaag hebben we een keer geen file gehad vanuit Utrecht, maar normaal is het een drama." Omrijden kost hem een halfuur extra reistijd, schat hij: "We moeten in Waalwijk zijn, dus wij hebben het geluk dat we kunnen kiezen tussen de Merwedebrug of de A2. Nu moeten we gewoon aansluiten." Stiekem toch over de Merwedebrug in de hoop niet geflitst te worden is geen optie. "Ik ga de boete niet betalen en mijn baas ook niet, dus het wordt gewoon lekker aansluiten en wachten." Wendy uit Boekel rijdt pas sinds twee maanden op de vrachtwagen. De Merwedebrug zat de afgelopen week niet op haar route. "Ik heb tot nu toe geluk gehad." Ze werkt voor een koeriersbedrijf en bezorgt pakketten door heel Nederland. Ook zij zegt zich netjes aan de afsluiting op de Merwedebrug te houden.

"Ik hoorde dat de boete 500 euro is."

De vrachtwagenchauffeurs lijken zich niet druk te maken over de extra reistijd door de afsluiting van de Merwedebrug. Ritchie uit Eindhoven rijdt rond met zware stalen platen en rollen. "Nee, nog niet misschien", antwoordt hij op de vraag of hij toch niet stiekem over de Merwedebrug zou rijden. "Ik hoorde dat de boete 500 euro is."