Dode bij zware crash op A17 is 19-jarige man uit Gorinchem

De man die dinsdagmiddag om het leven kwam bij het ongeluk op de A17 bij Moerdijk, is een 19-jarige man uit Gorinchem. Dat meldt de politie woensdag.

Bij het ongeluk dat dinsdagmiddag rond kwart over vier gebeurde ,ter hoogte van afrit 27 bij Moerdijk, waren drie vrachtwagens betrokken. Hoe de botsing precies heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

Twee gewonden en vrachtwagenbrand

Door de botsing kwamen twee mensen bekneld te zitten. Zij werden door hulpdiensten bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. In een van de betrokken vrachtwagens ontstond brand. Die was snel onder controle.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Ook twee traumahelikopters landden op de snelweg om assistentie te verlenen. Voor de 19-jarige man uit Gorinchem kwam de hulp te laat. De politie laat weten mee te leven met de nabestaanden van het slachtoffer. "Wij wensen de nabestaanden veel sterkte."

Weg urenlang dicht

Door het ongeluk werd de A17 in beide richtingen afgesloten. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs moesten de snelweg verlaten en omrijden. De weg bleef urenlang dicht voor onderzoek, bergingswerkzaamheden en het schoonmaken van het wegdek.



Opnieuw dodelijk ongeluk op A17

Het ongeluk van dinsdag is het tweede dodelijke ongeluk in korte tijd op de A17 bij Moerdijk. Maandagmiddag kwam daar ook al een 28-jarige bestuurder van een bestelbus om het leven. Hij botste achterop een vrachtwagen.