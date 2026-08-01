Wereldkampioen powerliften Frans (87) gaat voor nieuw wereldrecord

Het duurt nog een paar maanden, maar in november gaat Frans van Beers uit Boxtel naar Amerika om daar mee te doen aan het WK powerliften. Hij is nu volop in training om in Houston zijn drie wereldtitels te verdedigen die hij vorig jaar in Zuid-Korea won. Opmerkelijk: Frans is 87 jaar.

"Ik train twee tot drie keer per week, ook tijdens de vakantie. Je moet het wel bijhouden. Een paar weken helemaal niets doen is niet goed voor je conditie", vertelt de krasse tachtiger eerder deze week in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant.

Niet alleen won Frans vorig jaar drie wereldtitels, ook verbeterde hij twee wereldrecords . Nu is hij zich aan het klaarstomen voor het komende WK powerliften in Houston in november.

Nieuw wereldrecord?

Het wereldrecord bankdrukken in de leeftijdscategorie boven de 80 jaar stond op 80 kilo. Maar dat was voordat Frans zich ermee ging bemoeien. Hij deed er vorig jaar meteen 30 kilo bovenop en wil nu in november zijn wereldrecord verbeteren. "Mijn record op de training staat nu op 120 kilo. Dat wil ik daar laten zien."

Frans is superfanatiek, en dat terwijl hij pas twee jaar geleden is begonnen met powerliften. "Mijn vrouw trainde in de sportschool en zei dat ik een keer mee moest gaan. Eigenlijk had ik daar helemaal geen zin in", vertelt hij lachend.

"Ik heb het toch gedaan en ben niet meer weggegaan. Toen ik binnenstapte zei de trainer: 'Laat eens zien wat je kunt'. Hij zei dat ik wereldkampioen kon worden en zo ben ik uiteindelijk vorig jaar in Zuid-Korea terechtgekomen."

Goede focus is belangrijk

Wat is de truc van Frans om in zijn leeftijdscategorie de beste van de wereld te worden? "Techniek is heel belangrijk en je moet een goede focus hebben, zodat je je goed kunt concentreren. Ik heb weleens gehad dat ik tijdens het trainen begon te praten over iets dat helemaal niets met sport te maken had. Maar dan kom je niet ver met het optillen van gewichten", legt hij uit.

"Je moet even helemaal van de wereld af zijn, in je eigen wereld leven en je heel hard focussen. Dan komt dat gewicht wel een keer omhoog." En dan is er volgens Frans nog een belangrijke factor. "Goed eten. Ik rook en drink niet, dan ben je al op een soort dieet. Ik probeer gezond te eten. We hebben hier een moestuin en daar eten we meestal van."