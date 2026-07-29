Man (26) aangehouden voor schietpartij bij huis in Bergen op Zoom

Een 26-jarige man uit Bergen op Zoom is woensdag aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietpartij in juni aan het Zilverschoonplein in zijn woonplaats. Zijn rol wordt nog onderzocht.

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In de nacht van 22 juni kwamen bij de politie meldingen binnen van schoten. Toen agenten ter plaatse kwamen, ontdekten ze een kogelinslag in een huis.

Agenten vonden ook een verdacht pakketje. Daarin zouden onder meer vuurwerk en brandbare stoffen hebben gezeten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam naar Bergen op Zoom om het pakket veilig weg te halen. Onderzoek loopt nog

Ruim een maand later heeft de politie een verdachte aangehouden. Het gaat om een 26-jarige man uit Bergen op Zoom. Wat zijn precieze rol is geweest bij het incident, wordt nog onderzocht. De politie heeft verder nog geen details over de zaak bekendgemaakt.