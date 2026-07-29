VluchtelingenWerk brengt bloemen naar Engelen, steunposters massaal besteld

VluchtelingenWerk is maandag met een bloemetje langsgegaan bij inwoners van Engelen van wie huizen en auto's zijn beklad met anti-AZC-leuzen. Veel van die bewoners hadden een poster van VluchtelingenWerk voor het raam hangen met daarop de tekst Samen Leven.

Met die posters, die werden beklad, roept VluchtelingenWerk mensen op met elkaar in gesprek te blijven, ook als ze het niet met elkaar eens zijn.

Het lijkt erop dat de bekladdingen in Engelen en Bokhoven gericht waren tegen bewoners met zo'n poster. Sommigen zien die als een steunbetuiging aan het asielzoekerscentrum dat in het gebied moet komen.

Woordvoerder Bart Lauret van VluchtelingenWerk reageert geschokt op de ontwikkelingen. Zeker nu er ook een auto de Dieze in is gereden. Hoewel nog niet vaststaat dat die actie verband houdt met de bekladdingen, houdt de politie daar wel rekening mee. De eigenaren van de auto hadden ook een poster van VluchtelingenWerk voor hun raam hangen en hadden die net weggehaald uit angst voor intimidatie.