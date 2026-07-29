VluchtelingenWerk brengt bloemen naar Engelen, steunposters massaal besteld
VluchtelingenWerk is maandag met een bloemetje langsgegaan bij inwoners van Engelen van wie huizen en auto's zijn beklad met anti-AZC-leuzen. Veel van die bewoners hadden een poster van VluchtelingenWerk voor het raam hangen met daarop de tekst Samen Leven.
Met die posters, die werden beklad, roept VluchtelingenWerk mensen op met elkaar in gesprek te blijven, ook als ze het niet met elkaar eens zijn.
Het lijkt erop dat de bekladdingen in Engelen en Bokhoven gericht waren tegen bewoners met zo'n poster. Sommigen zien die als een steunbetuiging aan het asielzoekerscentrum dat in het gebied moet komen.
Woordvoerder Bart Lauret van VluchtelingenWerk reageert geschokt op de ontwikkelingen. Zeker nu er ook een auto de Dieze in is gereden. Hoewel nog niet vaststaat dat die actie verband houdt met de bekladdingen, houdt de politie daar wel rekening mee. De eigenaren van de auto hadden ook een poster van VluchtelingenWerk voor hun raam hangen en hadden die net weggehaald uit angst voor intimidatie.
Vreselijk
“Dit gaat echt alle perken te buiten wat hier gebeurt. We leven in een open samenleving waarin je met elkaar in gesprek gaat, ook als je het niet eens bent met elkaar", zegt Lauret in een reactie. "Dit is vreselijk voor de mensen die het betreft.”
De bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk bezocht maandag samen met de regiomanager verschillende gedupeerden. “Dat werd zeer gewaardeerd”, zegt Lauret. “Sommigen zijn boos, sommigen zijn angstig, sommigen emotioneel. Dus ja, dat nemen we allemaal mee. De bekladdingen lijken toch gericht te zijn op de mensen met een poster achter het raam. We begrijpen het heel goed als mensen die nu niet ophangen, want het is een vorm van intimidatie die gewoon niet acceptabel is.”
Fors meer posters
Tegelijkertijd merkt VluchtelingenWerk dat veel mensen juist steun willen uitspreken. De afgelopen dagen zijn er fors meer Samen Leven-posters aangevraagd dan normaal. Maandag waren dat er zo'n 700 en dinsdag al bijna 1400. Normaal worden er gemiddeld 200 posters per dag besteld.
Het is bemoedigend dat er ook mensen zijn die een ander geluid willen laten horen”, zegt Lauret. Inmiddels heeft VluchtelingenWerk in heel Nederland zo'n 75.000 Samen Leven-posters verspreid.
Hier lees je alle verhalen over de asielopvang in Engelen.